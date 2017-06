André Villas-Boas lançou desafio e vai doar €100 mil aos bombeiros 

Ex-treinador do FC Porto prometeu doar 10 euros aos bombeiros por cada “like” numa foto que partilhou na sua conta de Instagram

André Villas-Boas lançou o desafio e as reações não se fizeram esperar. Por cada “like” que tivesse numa foto que o próprio partilhou na sua conta de Instagram, o ex-treinador do FC Porto prometeu doar 10 euros aos bombeiros que combatem o fogo que deflagrou, no sábado, em Pedogrão Grande. Ao fim de alguns minutos, a dita fotografia já tinha ultrapassado a barreira dos dez mil likes. “O meu muito obrigado a todos os que contribuíram na minha página em favor das famílias das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Amanhã serão transferidos 100 mil euros em apoio às mesmas. Força Portugal”, escreveu Villas-Boas.

O desafio fora lançado horas antes. O ex-treinador do FC Porto apelou ao contributo dos cidadãos para a conta de apoio às vítimas recentemente criada pela Caixa Geral de Depósitos. “Por cada like na foto”, escreveu o treinador, “eu próprio contribuirei com 10 euros”.

Este domingo, a Caixa Geral de Depósitos manifestou “profundo pesar” pela tragédia ocorrida em em Pedrógão Grande e anunciou a criação de uma conta de apoio às vítimas do incêndio. “A todos os cidadãos que pretendam, como nós, num gesto de solidariedade e cidadania ajudar as vítimas desta tragédia, deixamos aqui a conta de solidariedade que foi aberta para o efeito e na qual a Caixa depositou já a sua contribuição de 50.000 euros”, lê-se na página oficial da Caixa.