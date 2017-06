Alemanha partilha luto de Portugal e está disponível para apoiar

O Presidente alemão afirmou hoje numa mensagem enviada ao chefe de Estado português que a Alemanha já colocou o seu apoio à disposição.

“Caso seja necessário o apoio da Alemanha, o Governo Federal já o colocou à disposição”, lê-se na mensagem de Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha, dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada na página da Presidência da República na Internet.

O presidente da Alemanha declara-se profundamente tocado com “as imagens dramáticas do destruidor fogo florestal em Portugal, ao qual tantas pessoas não conseguiram escapar Nós alemães partilhamos o luto perante esta terrível catástrofe, partilhamos a dor dos familiares e amigos das vítimas, bem como de todas as portuguesas e portugueses”, acrescenta.

Frank-Walter Steinmeier deseja às forças que estão no terreno “muita perseverança e tenacidade nesta sua difícil tarefa” e despede-se do Presidente da República com “saudações silenciosas”.