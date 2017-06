Portugal com cinco fogos ativos às 12h30

Incêndio mais grave decorre no concelho de Gouveia e está a ser combatido por dois meios aéreos

Cinco incêndios estavam hoje em curso em Portugal Continental pelas 12h30, sendo que um no concelho de Gouveia, na freguesia de Aldeias e Mangualde da Serra, mobilizava dois meios aéreos.

Segundo a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo no distrito da Guarda atinge principalmente mato, estando 17 operacionais no local ajudados por três viaturas e dois meios aéreos.

Ainda no distrito da Guarda, em Castelo Melhor, um incêndio também em mato mobilizava 10 homens e duas viaturas.

Mais a Sul, em Loures, distrito de Lisboa, um fogo em mato era combatido por 15 homens e quatro viaturas. Já em Sines, Setúbal, as chamas estão a ser combatidas por 16 operacionais e quatro viaturas.

Entre os incêndios em curso às 12:30, havia ainda um em Beja, freguesia de Messejana em Aljustrel, que mobilizava 38 operacionais e 12 viaturas.

Além destes cinco incêndios, a Proteção Civil dá conta de 18 fogos em conclusão e quatro em resolução (nos distritos de Viseu e Vila Real).

No total, mobilizam 423 operacionais, 117 viaturas e sete meios aéreos.