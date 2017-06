Katy Perry atinge os 100 milhões de seguidores no Twitter  

A cantora pop Katy Perry tornou-se este fim de semana a primeira pessoa a chegar à fasquia dos 100 milhões de seguidores no Twitter. Mesmo que não se saiba se todos estes fãs existem mesmo, ou se resultam de contas de falsas criadas para fazer subir ainda mais a popularidade de artistas e celebridades, o recorde não deixou de ser assinalado pela rede social.

No seu site, o Twitter escreveu: "Hoje, #testemunhamos história. Parabéns @Katyperry, a primeira a chegar aos 100 milhões de seguidores!#Lovekaty". A mensagem remete para o nome do novo álbum de Katy Perry, que se chama Witness (testemunha). O tweet é acompanhado por um vídeo que passa em revista alguns dos comentários que a cantora publicou desde que aderiu a esta rede social, em 2009. A norte-americana já agradeceu a mensagem. No Twitter claro.

Na lista das celebridades mais seguidas segue-se o cantor Justin Bieber, com 96,7 milhões de seguidores. E uns milhões abaixo (quase menos 6 milhões do que o canadiano) está o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

Segundo a contagem da BBC a partir dos dados do Twitter Counter, no top 100 da rede social estão sobretudo cantores, atletas, empresas de comunicação e alguns políticos. Com menos de metade de seguidores do que o seu antecessor, Donald Trump, uma das presenças assíduas no Twitter, tem 32,4 milhões de pessoas a acompanhar os seus tweets. Dois lugares abaixo está o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

Entre as figuras nacionais, também no Twitter ninguém é tão popular quanto Cristiano Ronaldo: 53 milhões de seguidores. Está entre a CNN e a socialite Kim Kardashian. Na área da política, a liderança vai para ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso, com 153 mil seguidores.