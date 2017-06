Estradas cortadas não teriam evitado que o fogo matasse 16 pessoas dentro do carro? “Foram apanhadas numa ratoeira”

Questionado sobre se não era expectável que estivessem cortadas as estradas na zona envolvente ao incêndio em Pedrógão Grande que matou 19 pessoas este sábado, Jaime Marta Soares diz que “quando as pessoas entraram nessas estradas, o incêndio podia estar a quilómetros de distância”. “São coisas imprevisíveis. Foram apanhadas na ratoeira do fumo”, afirma o presidente da Liga dos Bombeiros, em reação à tragédia que matou 19 pessoas - 16 foram apanhadas pelo fogo dentro dos seus carros, outras três morreram por inalação de fumo. Há ainda 20 feridos.

“Não é momento para se fazer acusações. Isto é algo de anormal”, refere Jaime Marta Soares. Não me ocorre que alguma vez tenha ocorrido uma situação destas”, acrescenta.

O incêndio em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, deflagrou pelo meio-dia. O fogo matou 19 pessoas, fez 20 feridos, cercou aldeias e fez dois desaparecidos. Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se para o local.