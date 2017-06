Dezanove mortos, falta de bombeiros, aldeias cercadas, Marcelo no local: o incêndio em Pedrógão Grande

O secretário de Estado responsável pela Administração Interna, Jorge Gomes, fez o balanço no local pelas 23h40: há 19 mortos civis confirmados no incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, por volta do meio-dia. Há dois desaparecidos e ainda 20 feridos, alguns em estado grave. Marcelo Rebelo de Sousa já se deslocou para o local - à chegada, foi filmado a dar um abraço longo ao secretário de Estado.

Jorge Gomes explicou que três das 19 vítimas mortais perderam a vida devido à inalação de fumo na via pública e 16 dentro das viaturas, depois de serem apanhadas pelo fogo na estrada. “Manifesto o meu pesar pelas famílias e o meu lamento para com as pessoas que partiram desta forma tão inglória e tão injusta.” Questionado sobre a hora a que as vítimas morreram, o secretário de Estado afirmou que essa informação não é conhecida. “Se tivéssemos noção [da hora], teríamos salvo essas pessoas (...). O incêndio desenvolveu-se de uma forma que não tem explicação.”

O concelho de Pedrógão Grande está com aldeias "em muito perigo, completamente cercadas" e há falta de bombeiros no combate às chamas, disse à agência Lusa o presidente do município, Valdemar Alves. "Estamos a tentar evacuar aldeias completamente cercadas e em muito perigo", sublinhou o autarca, referindo que as zonas mais afetadas são as de Mosteiro, Vila Facaia, Coelhal, Escalos Cimeiros, Regadas e Graça.

Segundo Valdemar Alves, o número de bombeiros a combater as chamas é "insuficiente" face aos incêndios que também destroem distritos vizinhos.

"É impossível acudirmos a todas as aldeias. Estamos a todo o custo a ver se nos chegam bombeiros de Lisboa", realçou o autarca, visivelmente abalado, afirmando que a situação é "bastante dramática".

"Não tenho ideia de ter uma situação como esta em Pedrógão Grande. O fogo esteve às portas da vila, a 50 metros", disse, frisando que na localidade temeu-se o pior.