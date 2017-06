Costa diz que “a seu tempo temos de apurar o que é que aconteceu” na “maior tragédia dos últimos anos”

Instantes antes de se reunir com as autoridades após a tragédia em Pedrógão Grande, António Costa assumiu que as 19 pessoas que perderam a vida e as 20 que ficaram feridas “representam a maior tragédia de vidas humanas que temos visto em Portugal nos últimos anos”.

Quanto ao apuramento de responsabilidades, o primeiro-ministro diz que essa não é a prioridade nesta altura, mas sim fazer-se o “trabalho de identificação das vítimas”. “A seu tempo temos de apurar o que é que aconteceu”, afirmou.

Questionado sobre se já foi pedida ajuda internacional, nomeadamente a Espanha, para o combate aos incêndios, António Costa foi sucinto: “Sobre essa matéria, deixe-me ouvir as autoridades”.