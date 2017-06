Piratas informáticos atacam site do PCTP/MRPP

O site oficial do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) foi atacado por piratas informáticos, tendo sido reestabelecido por volta do meio-dia desta sexta-feira.

Até lá, a página de entrada foi substituída por uma animação em que se podia ler “o seu site foi atacado por .LoST” e escutar o tema “Gospel” dos rappers Rich Chigga, Keith Ape e XXXTentacion.

Este tipo de ataque é conhecido na internet como “defacement” (desfiguração).

A lei do cibercrime prevê “pena de prisão até cinco anos” ou “pena de multa até 600 dias” a quem, “sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, entravar, impedir, interromper ou perturbar gravemente o funcionamento de um sistema informático, através da introdução, transmissão, deterioração, danificação, alteração, apagamento, impedimento do acesso ou supressão de programas ou outros dados informáticos ou de qualquer outra forma de interferência em sistema informático”.