Esta segunda-feira, durante a visita do primeiro-ministro, António Costa, ao Clube Português de Buenos Aires, os jornalistas portugueses que acompanham a delegação impressionaram-se com uma coincidência nas esquinas do Clube. Um Café de nome “Sócrates” com uma gelataria em frente de nome “Volta”. Muitos viram um sinal na coincidência

