Eurodeputados do PSD lançam petição para levar Agência do Medicamento para norte

Eurodeputados do PSD, Paulo Rangel e José Manuel Fernandes, querem Agência Europeia do Medicamento no Porto ou em Braga

Os eurodeputados do PSD Paulo Rangel e José Manuel Fernandes criticaram a proposta do Governo de ser instalada em Lisboa a Agência Europeia do Medicamento (EMA) e lançaram uma petição pública sugerindo Porto ou Braga.

A candidatura de Lisboa para receber a Agência Europeia (atualmente com sede no Reino Unido) tem sido criticada sobretudo por entidades do norte do país, nomeadamente do Porto, mas um grupo de deputados do PSD também já pediu a EMA em Coimbra.

Esta terça-feira, de acordo com um comunicado, os dois eurodeputados decidiram lançar uma campanha para travar a decisão do Governo e dizem que as possibilidades de Lisboa “são mínimas”, porque a capital já tem duas agências europeias, Droga e Segurança Marítima. Porto ou Braga, dizem os eurodeputados, têm todas as condições para receber a Agência Europeia.

Com “forte presença industrial, científica e universitária na área da saúde”, as duas cidades têm património edificado mais do que suficiente e apropriado à instalação de serviços da EMA, mas também infraestruturas de educação, oferta de serviços de saúde e de apoio social e oportunidades de trabalho para os funcionários e respetivas famílias, dizem os responsáveis na petição.

“O Governo apregoa a descentralização e a coesão territorial, mas voltou a candidatar Lisboa”, lamentam os eurodeputados, salientando que mais nenhuma cidade europeia tem mais de duas agências.