Reabertura total do túnel do Marão pode demorar “alguns dias” após incêndio com autocarro

O trânsito no túnel do Marão foi reaberto no sentido Vila Real-Porto, depois de um incêndio com um autocarro, mas a normalização da circulação poderá só estar restabelecida "dentro de alguns dias", informou a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a IP informou que o trânsito na galeria norte do Túnel do Marão, sentido Vila Real-Porto, foi restabelecido às 6h30 de hoje [segunda-feira].

"O tráfego na galeria sul, no sentido Amarante-Vila Real, será reposto após se determinar com exatidão a extensão dos danos, o que será feito ao longo do dia de hoje com as equipas da IP e das empresas construtoras e instaladoras", indica a IP.

De acordo com a empresa, a "reabertura está dependente da disponibilidade de reposição dos equipamentos afetados, prevendo-se que possa ocorrer dentro de alguns dias".

Anteriormente, uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), que gere a rede rodoviária nacional, tinha adiantado à agência Lusa que o trânsito tinha sido reaberto na galeria sul, sentido Amarante-Vila Real, mas entretanto a empresa esclareceu que a reabertura foi no sentido contrário.

A circulação automóvel foi cortada no domingo às 20:35 em ambos os sentidos, e desviada para o IP4, devido a um incêndio com um autocarro com 20 passageiros, que ardeu dentro do túnel sem causar vítimas.

Fonte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro disse à Lusa que "quatro jovens pediram assistência por inalação de fumo", mas foram situações "muito ligeiras".

A Rodonorte, empresa proprietária do autocarro, anunciou no domingo que vai abrir um inquérito para apurar as causas do incêndio, ocorrido no sentido Amarante-Vila Real.

O Túnel do Marão, que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real, abriu em maio do ano passado e tem duas galerias gémeas, cada uma com duas faixas de rodagem e com um comprimento de 5.665 metros.

O incêndio com o autocarro de passageiros foi o primeiro acidente do género, em dimensão, ocorrido num túnel em Portugal.