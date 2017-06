Metro de Lisboa: linhas verde e azul não param esta noite

O alargamento do horário de funcionamento do Metro de Lisboa previsto para a madrugada de terça-feira, devido aos festejos da noite de Santo António, vai abranger também a Linha Verde, além da Linha Azul, anunciou esta segunda-feira a empresa.

"As linhas Verde e Azul do Metro funcionarão [...] ininterruptamente", mas apenas algumas estações vão estar abertas ao público, revelou o Metro de Lisboa, que tinha já anunciado o prolongamento do horário na Linha Azul.

Na Linha Verde (Cais do Sodré - Telheiras), as estações a funcionar "ininterruptamente" são Cais do Sodré, Baixa-Chiado, Rossio, Martim Moniz, Alameda, Areeiro e Telheiras.

Já na Linha Azul (Santa Apolónia - Reboleira) as estações abertas ao público 24 horas serão: Santa Apolónia, Terreiro do Paço, Baixa-Chiado, Restauradores, Marquês de Pombal, Jardim Zoológico, Colégio Militar e Pontinha.

"As restantes estações da rede do Metro encerram a partir das 1h00 do dia 13 de junho", informou a empresa.

O prolongamento do serviço nas linhas vai ser assegurado com a circulação de comboios de seis carruagens.

No âmbito do reforço do serviço de transporte nas Festas de Lisboa, o Metro de Lisboa recomendou a prévia aquisição dos títulos de transporte por parte de clientes menos frequentes e que não disponham de passe, sugerindo a compra do bilhete na estação de origem.

Em anos anteriores, o Metropolitano garantiu o reforço do serviço de transporte nas três linhas existentes, mas encerrando sempre a partir das 1h00, conforme o horário habitual.

Além do Metro de Lisboa, a rodoviária Carris, a Transtejo (ligações fluviais) e a CP - Comboios de Portugal vão reforçar o serviço na noite de Santo António.

A Carris vai garantir mais autocarros na Rede da Madrugada, a partir das 00h30, com partida no Cais do Sodré e no Marquês de Pombal. O reforço vai abranger as carreiras 201 (Cais do Sodré - Linda-a-Velha), 202 ( Cais do Sodré - Portas de Benfica/Sete Rios), 206 (Cais do Sodré – Lumiar), 207 (Marquês de Pombal – Lumiar), 208 (Cais do Sodré – Oriente) e 210 (Cais do Sodré – Moscavide).

Em resposta à agência Lusa, fonte da Carris disse que "não existe um número definido de autocarros nem uma frequência", uma vez que "o reforço de autocarros vai depender do fluxo de passageiros, que não será constante ao longo das várias horas da noite".

A Transtejo vai disponibilizar "duas carreiras extra" nas ligações fluviais do Barreiro e de Cacilhas na madruga de véspera do feriado de Santo António, informou à Lusa fonte da empresa.

Na ligação Terreiro do Paço - Barreiro, as duas carreiras extras vão realizar-se às 3h00 e às 4h00, mantendo ainda as viagens habituais da madrugada: 1h00, 2h00 e 5h40. Já a ligação Cais do Sodré - Cacilhas vai ter um reforço às 3h00 e às 4h30, viagens que se juntam aos horários habituais da madrugada: 1h00, 1h40 e 5h40.

Em relação à CP - Comboios de Portugal, o reforço das ligações em Lisboa é garantido com 14 comboios especiais com destino a Sintra, Cascais e Azambuja, na noite de Santo António, de 12 para 13 de junho.

Com habitual encerramento à 1h00, as ligações entre Lisboa e Sintra vão ter comboios especiais a partir da estação do Rossio desde a 1h30 até às 5h30 e com frequência de meia em meia hora, o que corresponde a nove viagens, revelou à agência Lusa fonte da empresa, explicando que o reforço visa corresponder à grande procura por parte dos passageiros.

Na Linha de Cascais, os comboios vão arrancar da estação do Cais do Sodré às 2h30, 3h30 e 4h30, informou fonte da CP, acrescentando que, relativamente à Azambuja, os comboios vão circular a partir da estação de Santa Apolónia às 1h30 e 3h30.

Momento alto das Festas de Lisboa, a noite Santo António, de 12 para 13 de junho, leva às ruas da cidade não só lisboetas como também um grande número de visitantes para festejarem e participarem nos arraiais dos bairros populares e assistirem ao desfile das marchas na Avenida da Liberdade.