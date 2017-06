Marchas afetam trânsito em Lisboa. Conheça os condicionamentos e as alternativas

O trânsito estará condicionado em várias artérias das freguesias de Santa Maria Maior, Avenidas Novas e Santo António, em Lisboa, devido ao desfile das Marchas Populares, informa a Câmara Municipal.

O desfile acontece esta noite, pelo que se manterá totalmente interrompida a circulação na faixa central da Avenida da Liberdade, no troço compreendido entre a rua Alexandre Herculano e a rua das Pretas, entre a 1h00 e as 5h00.

Já a partir das 14h00, "é condicionada a circulação na via BUS da avenida, mantendo-se a restante circulação", acrescenta o município.

"A partir das 17h00, a faixa central da avenida da Liberdade é encerrada à circulação, no troço entre a rua Alexandre Herculano e os Restauradores (junto ao teatro D. Maria II), mantendo-se a circulação nas laterais e nos atravessamentos da avenida. O acesso ao Rossio apenas poderá ser efetuado por transportes públicos", é referido.

Depois das 18h30, será interrompida a circulação na avenida da Liberdade a partir do Marquês de Pombal e nos Restauradores, pelo que o acesso à rotunda do Marquês "fica restrito a transportes públicos, e nas laterais da avenida da Liberdade apenas poderão circular veículos prioritários e acessos a garagens, hotéis e parques de estacionamento", lê-se no comunicado enviado pela Câmara.

Os condicionamentos irão abranger também a rua Duque de Palmela e a rua Braancamp.

Já a partir das 20h00, a "interrupção da circulação estende-se ao Rossio, exceto para os autocarros da Carris enquanto for possível".

A entrada para o túnel do Marquês de Pombal, a partir da rotunda, também será encerrada, "mantendo-se em funcionamento os restantes acessos", continua o município.

O município prevê que a reabertura da circulação "ocorra a partir das 8h00 do dia 13 [terça-feira], desde que estejam reunidas todas as condições de segurança".

Em alternativa, a Câmara Municipal de Lisboa sugere que o trânsito proveniente do Saldanha, e que siga em direção ao Marquês de Pombal, desvie "na avenida Fontes Pereira de Melo para a avenida António Augusto de Aguiar ou para a entrada no túnel do Marquês de Pombal".

Já o trânsito proveniente das Amoreiras, em direção ao Marquês de Pombal, deverá desviar "na rua Joaquim António de Aguiar para a rua Castilho, ou para a entrada no túnel do Marquês de Pombal".

O município remata que "as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local por entidade policial".