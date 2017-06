Túnel do Marão: Passageiros saem ilesos de autocarro incendiado

Os 20 passageiros que seguiam no autocarro que ardeu no Túnel do Marão foram retirados sem ferimentos.

O autocarro que ardeu hoje no Túnel do Marão tinha 20 passageiros, mas foram todos retirados “com calma”, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal. O autocarro ficou completamente destruído, mas nenhum dos passageiros ficou ferido e que . O autocarro, da empresa Rodonorte, ardeu dentro do Túnel, ao quilómetro 74 da autoestrada do Marão, entre Amarante e Vila Real, e obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos. As viaturas de socorro demoraram algum tempo a entrar devido ao intenso fumo que saía do túnel (que tem 5,7 quilómetros), . O alerta foi dado à Autoridade Nacional de Proteção Civil às 20:30 e cerca das 22:00 já era pouco o fumo que saía do túnel. No local, segundo a Proteção Civil, estão 48 homens com 19 veículos. O trânsito foi cortado nos dois sentidos e desviado para o IP4, não havendo previsão sobre a hora da reabertura do túnel.