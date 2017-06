Duas crianças afogadas no Rio Vouga

Rio Vouga vitima em Águeda duas crianças, uma menina de 14 anos que foi resgatada e acabou por morrer a caminho do hospital e um rapaz de 11 anos que desapareceu nas águas do rio

Uma menina de 14 anos foi resgatada inconsciente da água, mas acabou por morrer a caminho do hospital, para onde seguiu em manobras de reanimação. A outra criança, um rapaz, de 11 anos, continua desaparecido.

Segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, citada pela Lusa, trata-se de dois irmãos que desapareceram ao início da tarde quando tomavam banho nas águas do rio Vouga, junto à ponte de Sernada, Macinhata do Vouga, Águeda.

No local encontram-se meios de quatro corporações de bombeiros, mobilizadas após o alerta dado às 14:30 pelo CDOS distrital.

De acordo com os bombeiros de Águeda, o local onde as crianças tomavam banho não está classificado como praia fluvial, mas é uma zona do rio Vouga que, pelas condições que apresenta, é por alguns frequentada como tal.