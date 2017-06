Bom tempo até ao Santo António

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um 'aviso amarelo' para sete distritos, devido à previsão de valores elevados da temperatura máxima. Em Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão previstos "pelo menos dois dias seguidos com as temperaturas acima de um determinado limiar". Os termómetros podem atingir os 40 graus na segunda-feira, em Évora.

Para este domingo o IPMA prevê uma temperatura máxima de 33 graus em Vila Real, enquanto Bragança deverá atingir 35 graus e Guarda 32 graus. Na cidade de Castelo Branco, os termómetros devem atingir os 36 graus, mais um grau do que o que está previsto para Portalegre. Évora e Beja serão as cidades mais quentes, devendo chegar aos 38 e 37 graus, respetivamente.

O IPMA diz que toda a semana vai ser quente, mas são os distritos do interior que mais vão sentir a persistência de valores elevados da temperatura máxima.

De acordo com os critérios de emissão, estes 'avisos amarelos' aplicam-se nos distritos de Évora e Beja para temperaturas entre os 37 e os 40 graus, em Portalegre entre os 36 e os 39, em Vila Real, entre os 34 e os 37, em Bragança, entre os 34 e os 36, na Guarda, entre os 31 e os 33, e em Castelo Branco, entre os 37 e os 39.

Para segunda feira, os meteorologistas preveem uma subida de temperatura para as regiões de Lisboa e do Porto, onde os termómetros devem atingir 33º e 28º, respetivamente. No Algarve as temperaturas podem atingir os 34º, mas serão Évora e Beja com 40º de máxima, os recordistas do calor, logo seguidos por Castelo Branco com 38º de temperatura prevista.

Em relação ao estado do mar, na Costa Ocidental haverá ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros e uma temperatura da água entre os 16 e os 18º. A sul, o Algarve terá levante a partir da tarde com ondas de 1 a 1,5 metros e uma temperatura da água de 21ºC.

No dia de Santo António e para a região de Lisboa, os alfacinhas vão poder contar com céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã. O vento será moderado (20 a 30 km/h) de noroeste, tornando-se moderado a forte (30 a 40 km/h) a partir da tarde, por vezes com rajadas que podem atingir os 60 quilómetros por hora. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê para a capital uma temperatura máxima de 32º e uma mínima de 18º.