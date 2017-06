Theresa May faz acordo com Unionistas da Irlanda do Norte

A primeira-ministra britânica deverá conseguir governar com maioria parlamentar, após ter chegado a um princípio de acordo com o Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou ter chegado a um princípio de acordo com o Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte para governar com o apoio pontual, embora sem coligação.

"Damos as boas-vindas a este compromisso, que pode dar a todo o país a estabilidade e a previsibilidade que se requer durante e depois do 'Brexit'", disse o porta-voz de May, depois de anunciar "os princípios de um esboço de acordo".

"Os detalhes serão postos sobre a mesa para dialogarmos e chegarmos a um acordo na reunião do Governo da próxima segunda-feira", acrescentou o porta-voz.

Os dez deputados do DUP podem dar a maioria de que os conservadores precisam depois de terem reduzido a sua presença no Parlamento para 318 deputados, menos oito do que precisariam para terem maioria absoluta.

O anúncio do acordo surge pouco depois de centenas de pessoas terem marchado esta tarde desde o Parlamento britânico até à residência oficial do chefe de governo brittânico, em Downing Street, para protestar contra o acordo agora anunciado.

Durante a manifestação, foram ouvidos cânticos como "conservadores fora, refugiados dentro" ou "fora com o DUP, racista, sexista e antigay".

O Partido Conservador obteve 318 assentos (menos 12 do que nas eleições de 2015) e ficou a oito da maioria absoluta.

Theresa May convocou em abril eleições antecipadas com o objetivo de fortalecer a sua maioria na Câmara dos Comuns e reforçar o seu mandato, a dias de começar as negociações com Bruxelas sobre o 'Brexit', marcadas para 28 deste mês.

Quando convocou as eleições antecipadas, os Conservadores detinham uma vantagem de 20 pontos percentuais sobre os Trabalhistas de Jeremy Corbyn, mas essa vantagem esfumou-se nos últimos dias da campanha.

Corbyn foi o grande beneficiário da noite eleitoral, conseguindo um acréscimo de 29 assentos (para 261 deputados).