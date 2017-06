Terroristas de Londres tentaram usar camião de 7,5 toneladas

Uma semana após os atentados que causaram oito mortos e 48 feridos em Londres, a polícia britânica começou a revelar mais pormenores sobre o incidente, nomeadamente que, durante a manhã, os terroristas tentaram alugar um veículo de 7,5 toneladas, aparentemente para usar no ataque. Uma falha na altura de concretizar o pagamento por cartão de crédito terá levado a uma alteração dos planos dos terroristas, evitando a repetição de um ataque semelhante ao ocorrido no dia 14 de julho de 2016, em Nice, que vitimou 86 pessoas.

O chefe da unidade antiterrorista da Scottland Yard, Dean Haydon garantiu que foi Khhuram Butt, de 27 anos e tido pela polícia britânica como o líder do grupo terrorista, quem tentou alugar um camião pesado, na manhã do dia do atentado, Mas a falha no fornecimento de dados para o pagamento com cartão de crédito, acabaria por impedir o aluguer, optando depois os terroristas por alugar uma carrinha Renault, numa empresa de Harold Hill, Romford, no Leste de Londres. Segundo o responsável da polícia, a tragédia “poderia ter sido ainda pior” se o terrorista tivesse conseguido alugar o camião.

A investigação permitiu já desvendar muitos dos pormenores do atentado, que foram agora revelados pela polícia. Segundo o mesmo responsável, os terroristas dirigiram-se para a London Bridge às 21.58. Atravessaram por duas vezes a ponte na carrinha alugada e conduzida por Khhuram Butt, aparentemente para ganhar prática ou para reconhecimento do terreno. Traziam o peito coberto com garrafas de água envolvidas em fita metálica cinzenta, a fingir que se tratavam de bombas e foram descobertas no carro 13 garrafas de cocktail molotov.

A carrinha avançou sobre os transeuntes que circulavam numa das pontes sobre o Tamisa, atropelando três pessoas e projetando um turista francês para o rio. Os quatro acabariam por morrer, vítimas do atentado.

De seguida e depois de terem embatido nos railes de proteção da ponte, os terroristas sairam do veículo empunhando facas de 30 cm, que a polícia caracteriza como de cozinha e com lâminas de cerâmica. As armas estavam atadas aos pulsos dos atacantes com fitas de cabedal e foram usadas aleatoriamente contra as pessoas que passavam na rua. Na zona do Burrought Market e quando os terroristas se preparavam para atacar um jovem que passeava na rua, a polícia contra-atacou, matando os três jiadistas com um total de 46 balas.

Entre o alerta dado às autoridades e a neutralização dos terroristas passaram apenas oito minutos.