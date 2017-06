O bom gigante

O ano passado fomos ao Lenovo Tech World, nos Estados Unidos, ver em exclusivo este Phab 2 Pro. Um smartphone único. Era o primeiro a integrar a Tango – a plataforma de Realidade Aumentada desenvolvida pela Google. E vamos começar por lhe explicar o que faz a Tango. A plataforma foi desenhada para que os programadores consigam criar conteúdos que tiram parte do ambiente real e de objetos reais. É isso que permite, por exemplo, colocar um Tiranossauro Rex no quarto dos miúdos ou, utilizando um exemplo muito popular, andar na rua à caça de Pokémons.

Por certo recorda-se da tecnologia usada pela Google nos óculos Glass ou a que a Microsoft desenhou para os, também óculos, Hololens. Ou seja, a “maravilha” desta tecnologia é a sobreposição de informação contextual sobre imagem real. As aplicações da Realidade Aumentada são extensas e só agora empresas, fabricantes e utilizadores finais começam a experimentar o seu potencial. Por isso, sim, o Phab 2 Pro, da Lenovo, é um dispositivo que vai apelar, muito, aos early adopters. Mas vamos ao teste.

Grande? Não, ENORME!

O Phab 2 Pro é um smartphone muito grande. Aliás, é o maior que já passou pelo nosso laboratório. Isso faz com que seja impossível utilizá-lo apenas com uma mão. E não é leve. Os seus 269 gramas pesam bastante no bolso. Mas vamos ao ecrã de 6,4 polegadas (sim, leu bem). O seu formato muito retangular num 16:9 é um bom ecossistema para atividades relacionadas com o multimédia. Foi assim que vimos, com todo o conforto, conteúdos de alguns serviços de vídeo. Claro que o design obrigou-nos a apoiar o telefone numa superfície – não dá para ficar 40 minutos a segurá-lo sem recorrer a um qualquer suporte.

O ecrã é IPS o que nos garante cores suaves e realistas. Gostámos da experiência que, fora de portas, poderia ter sido um pouco melhor – ter um ecrã mais brilhante teria sido bom, porque este não nos facilitou muito a vida sob a luz direta do Sol. E há várias razões para que este terminal seja enorme.

A experiência Android foi muito agradável, mesmo tendo em conta que o telefone vem com a versão 6.0.1 instalada. Não sabemos quando é que a Lenovo vai atualizar o Phab 2 Pro para a versão mais recente do sistema operativo móvel da Google. Uma atualização que pode ser mais complicada devido às funcionalidades de Realidade Aumentada integradas. No entanto, há uma boa notícia para todos os que privilegiam experiências Android mais “limpas”. A Lenovo praticamente não altera o sistema operativo. Sim, aqui não há widgets, apps ou recursos extras; daqueles que muitas vezes só servem para tornar o telefone mais lento.

E a RA, vale a pena?

A tecnologia que condiciona todo o telefone está, claramente, num processo embrionário. No entanto, há já muitas apps que conseguem tirar partido da Realidade Aumentada. Mostrámos a AR Pets – que coloca alguns animais de estimação no mundo real – e ninguém ficou indiferente ao gatinho que mia e põe as patas no ecrã a pedir festas. Sim, ver a materialização destes avatares em cima de uma secretária ou no chão do escritório é o melhor cartão de visita para esta tecnologia.

Também foi muito curioso ver a reação das pessoas à app que faz medições de objetos – basta apontar e indicar os pontos de início e fim da medição. Aliás, basta ter em consideração o sucesso do Pokémon Go. No entanto, o que muitas destas apps fazem já está, por exemplo, integrado de raiz nos telefones da Sony dos últimos dois anos (a câmara tem funções de RA onde é possível ver dinossáurios a circular na rua).

Quer isto dizer que ainda temos de esperar um maior desenvolvimento de conteúdos e de aplicações por parte dos produtores. É, aliás, uma situação muito similar à que ocorre com a Realidade Virtual. Moral da história: é muito cedo para comprar este Phab 2 Pro.

Lenovo Phab 2 Pro

Preço: €499

Conectividade: 4G, Dual SIM, Wi-Fi, BT, NFC, MicroSD, MicroUSB

Sistema operativo: Android 6.0.1

Ecrã: IPS de 6,4”, QualHD

Processador: 8 núcleos a 1,8 GHz

RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB

Câmaras: 16 e 8 MP

Bateria: 4050 mAh

Dimensões: 179,8x88,6x10,7 mm

Peso: 259 gramas