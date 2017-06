Elza Soares cantou os parabéns a Portugal no dia 10 de junho

O sol ainda vai alto, mas Elza Soares chega ao Parque da Cidade com um efusivo "boa noite!" e a promesa de fazer uma "festa linda".

No final do ano passado, vimos esta figura histórica da música feita no Brasil no Coliseu de Lisboa, a "bordo" do Vodafone Mexefest, e pensávamos que, esta tarde, a atuação da veterana tivesse um menor impacto, ou que não nos emocionasse da mesma forma. Enganámo-nos.

No centro do palco, sentada numa espécie de trono, a rainha do "samba sujo" controla todas as operações como um animal selvagem, paciente e impiedosamente observando o seu habitat.

Elza Soares, enigma em forma de mulher, cuja idade não é conhecida mas não será inferior a oito décadas demasiado vividas, viu muita coisa desde que nasceu num bairro pobre do Rio de Janeiro. Aos 12 anos, era obrigada a casar, a mando do pai; aos 20 e poucos estava viúva, com cinco filhos a seu cargo. Os anos encarregaram-se de lhe trazer ainda mais tragédias (e algumas glórias), mas Elza chegou ao século XXI com vontade de denunciar a violência doméstica (foi comovente ver a plateia a acompanhá-la no refrão de "Maria da Vila Matilde" - "você vai se arrepender de levantar a mão para mim") e outros cancros da nossa sociedade.

Tão contestatário e interventivo como celebratório, o espetáculo vive do magnetismo de Elza Soares mas também do contributo, inventivo e acertado, da jovem banda que a acompanha, e que com ela gravou A Mulher do Fim do Mundo, álbum lançado em 2015 e responsável pela redescoberta, a nível internacional, da artista carioca.

"Eu quero é cantarrrr", insiste Elza no tema-título, com os "rr" dobrados pelo tempo e o negro da sua blusa de cabedal a reluzir no sol de fim de tarde. Em "Pra Fuder", repete o refrão até que as palavras praticamente já são uma onomatopeia afro-qualquer-coisa, sem ainda assim perderem o significado - em entrevista à BLITZ, ela disse: "eu eu sou essa mistura de afro/samba/jazz/eletrónico. Porquê fazer igual a todo o mundo, repetindo a mesma fórmula? Eu sou NOW!".

E este pé firme no presente, e ainda mais vincado no ativismo, torna a sentir-se quando dedica uma canção a Gisberta, a transexual assassinada no Porto em 2006. Com o cantor e elástico bailarino Rubi de cabeça tombada no seu colo, Elza virou a contadora de histórias, lembrando o exemplo de uma pessoa (por sinal, também brasileira) que morreu por ser transexual. A ovação que o público lhe(s) dispensou foi com certeza um dos momentos mais comoventes do festival que hoje chega ao fim.

Mas como na música de Elza também cabe a festa, houve ainda tempo para cantar os parabéns a Portugal neste dia 10 de junho. "Viva Portugal!", gritou a brasileira, sendo acarinhada por um público à altura da sua generosidade e da sua entrega.