Benfica vende Lindelof ao Manchester United de Mourinho

O clube inglês confirmou na sua página na internet a contratação do jovem defesa central sueco do Benfica

Victor Lindelof, o jovem defesa central sueco que se destacou nas últimas duas temporadas ao serviço do Benfica, vai ser jogador do Manchester United. A notícia foi confirmada pelo clube inglês treinado por José Mourinho no seu site oficial na internet.



A transferência está agora apenas dependente da realização dos habituais exames médicos e físicos pelo Manchester United.

Lindelof, de apenas 22 anos, jogou três épocas na equipa B do Benfica e nas últimas duas afirmou-se no plantel principal, e como titular indiscutível da equipa de Rui Vitória.



O Manchester United não confirmou os valores da transferência, mas de acordo com a SIC Notícias esta pode chegar a um valor na casa dos 35 milhões de euros.