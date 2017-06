A oitava maravilha do mundo visitou Lisboa

Fruto de um investimento de 900 milhões de euros, dos quais 100 milhões se destinaram apenas às instalações utilizadas pelo Cirque du Soleil, o “Meraviglia” foi apresentado como “a oitava maravilha do mundo” .

O principal trunfo deste navio é o famoso Cirque du Soleil, que oferece dois espectáculos por noite, seis noites por semana, com apresentações originais do líder mundial em entretenimento artístico ao vivo. Graças à parceria exclusiva entre o Cirque du Soleil at Sea com a MSC Cruzeiros, os passageiros poderão não só desfrutar da arte circense como saborear ao mesmo tempo uma experiência de gastronomia requintada no Carousel Lounge, que fica no mesmo espaço.

Trata-se de uma impressionante sala circular, com uma parede de vidro de 180 graus, repleta de tecnologia de última geração, numa área de mil metros quadadros com capacidade para acomodar até 413 pessoas, incluindo os cerca de 120 passageiros, que poderão assistir ao espetáculo enquanto jantam.

A Promenade, criada para ser o centro social do navio, é outra das atrações. Tem 96 metros de comprimento, compostos por uma grande variedade de lojas e restaurantes. No interior deste espaço há um ecrã gigantesco de LED, com 480 metros quadrados, formando o teto, que transmite imagens com vistas inspiradoras, nasceres do sol, ocasos e noites de céu estrelado.

No “Meraviglia” os passageiros têm acesso a quatro piscinas, sendo uma delas interior, com teto retrátil, que pode ser aberto quando o navio está num porto ou se o tempo o permitir.

A Atmosphere Pool, a piscina principal, com 25 metros de comprimento, foi inspirada nas refrescantes vibrações de South Beach, em Miami. O espaço em torno da piscina é um dos mais extensos, a céu aberto, já concebidos a bordo de um navio. Um ecrã gigante e um design inovador fazem com que esta área seja ainda mais fascinante e glamorosa à noite.

No topo do navio fica o Parque Aquático Polar, com três escorregas, incluindo um de alta velocidade em forma de taça de champanhe.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

O navio disponibiliza também dez espaços diferentes para dançar, e no Sports Bar há uma pista de bowling. Existe ainda um campo de basquetebol interior, que se transforma em espaço para festas à noite, o Casino Imperiale, com capacidade para 600 passageiros, uma biblioteca com 35 metros quadrados, bem como dois simuladores de F1, que oferecem aos passageiros corridas baseadas em pistas reais de F1, e um simulador de voo.

Para cuidar do corpo, os passageiros têm disponíveis 22 salas de tratamentos, com queda de água gelada, sauna e banho de vapor, e ainda uma pista de Power Walking para quem deseja manter a forma.

No que diz respeito à alimentação e bebidas, o “Meraviglia” oferece 12 espaços de refeições distintos, incluindo um buffet aberto 20 horas por dia com especialidades mediterrânicas e pratos de diferentes cozinhas internacionais, os restaurantes Kaito Sushi Bar e Kaito Teppanyaki e uma steackhouse com carnes de todo o mundo, bem como 20 bares e lounges.

Para os 5714 passageiros existem 2244 camarotes, dos quais 75% com varanda. Há também oito suítes duplex com varanda e banheira de hidromassagem, 30 suítes com varanda e 55 camarotes para passageiros com mobilidade reduzida.

Como não poderia deixar de ser, este meganavio tem também o Yacht Club, uma espécie de iate dentro do navio. Os passageiros desta área VIP com 300 camarotes têm direito a mordomo 24 horas por dia e acesso direto ao solário e piscina privados.