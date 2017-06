Mais de 160 mil alunos vão a exame

Os alunos que vão este ano realizar os exames nacionais do secundário têm, em média, 17 anos. Há mais raparigas do que rapazes (55% e 45%, respetivamente) inscritos e só 56% são candidatos ao ensino superior no próximo ano lectivo. Estes são dados divulgados, esta quarta-feira, pelo Ministério da Educação, que revelam que estão inscritos para a época de exames 161.306 alunos, que perfaz um total de 352.179 de provas nacionais a realizar.

Português é a prova com maior número de inscrições, 79.025. Seguem-se Matemática A (51.189), Biologia e Geologia (50.527), Física e Química A (46.408) e Geografia A (254.014). No fim da lista está Latim A, com 73 inscritos, e Português para alunos com deficiência auditiva de grau severo ou profundo, com 38. No total, os alunos portugueses vão prestar provas a 22 disciplinas.

Quanto ao 9º ano, estão inscritos para os exames nacionais 100.063 alunos. A maioria dos inscritos tem 14 anos. Vão prestar provas 50.364 raparigas e 49.702 rapazes.

Estes são dados ainda provisórios, relembra a tutela, uma vez que não contemplam inscrições fora de prazo no secundário nem inscrições dos alunos do 9.º ano que, no final do ano letivo, não reúnam condições de admissão às provas finais.

A primeira fase de exames arranca no dia 19 de junho.