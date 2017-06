Sismo de magnitude 3.5 no norte do país

Um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter foi registado esta terça-feira na zona norte do país. Eram 17h03 quando as estações da Rede Sísmica do Continente marcaram o tremor com epicentro “a cerca de 4 km a Este-Nordeste de Amarante”.

“Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.