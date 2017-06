Balsemão e Cebrián debatem liberdade de imprensa na Feira do Livro de Madrid

Fundadores do “Expresso” e do “El País” estarão frente a frente na feira do livro da capital espanhola, esta quarta-feira ao final da tarde

“Liberdade imprensa: Expresso e El País, dois casos de sucesso”, eis o tema do debate que esta quarta-feira colocará frente a frente, no Pavilhão de Portugal da Feira do Livro de Madrid, Francisco Pinto Balsemão e Juan Luis Cebrián. Marcado para as 20h locais (19h em Lisboa), o debate será moderado por Pedro Berhan da Costa, Conselheiro Cultural da Embaixada de Madrid. Este ano, Portugal é o convidado de honra na Feira do Livro de Madrid, onde ao longo de 20 dias são esperados dois milhões de visitantes.