O prazer de ficar KO

Solta-se a ligadura num gesto brusco. Agarra-se pela pega e começa a enrolar-se entre os dedos com sabedoria e regras próprias. Depois de se garantir que os dedos e as articulações estão bem protegidos, calça-se a luva. A mise-en-scène é grande e digna do espetáculo que se segue. “Traz o açúcar que é provável que haja um desmaio depois do treino.” Pode não ser a frase motivacional mais usada nos ginásios, mas foi a primeira que se ouviu quando nos sentámos na bicicleta do ginásio 1Fight, em Lisboa.

Como o nome indica, trata-se mesmo de um ginásio onde em primeiro lugar estão as lutas (e claro que com elas vêm os benefícios de as praticar). O fitness é de modas, e antes do verão são várias as pessoas que aparecem. Duram o mesmo tempo dos dias longos e dos banhos de mar, mas com os desportos de luta não tem sido assim. Longe vão os tempos em que estes eram um exclusivo dos clubes escuros e dos homens musculados. Hoje, vão muito além disso.

Pedro Kol — homem das lutas que se sagrou campeão nacional, europeu e mundial de kickboxing — percebeu há dois anos que, em Portugal, esta modalidade estava ou “em ginásios mal localizados com condições miseráveis”, ou onde “não ensinavam bem a arte”. Abriu então a Academia Kolmachine, no centro de Lisboa, e tudo mudou. É ali que “ensina a lutar como se ensina qualquer campeão”. Mais tarde, no ringue, o Expresso percebe que as frases de Pedro — que é conhecido como “esparguete assassino” — não eram apenas marketing. “Baixa as asas para manteres o equilíbrio”, aconselhou. “Se fosse um combate já tinhas ido às cordas”, avisou. Dicas ouvidas num frente a frente que opunha um campeão a uma jornalista, numa altura em que um grupo de mulheres tinha a aula Kol’s Angels. O nome não será coincidência. É que algumas modelos da Victoria’s Secret têm sido verdadeiras embaixadoras do boxe e do kickboxing.

Adriana Lima, Josephine Skriver, Joan Smalls, Devon Windsor e Elsa Hosk são alguns dos anjos que têm partilhado as vantagens destes treinos de alta intensidade. Dizem que os murros e pontapés as deixam tonificadas e com força para carregar asas em lingerie pela passerelle fora. E as comuns mortais, sem asas, veem-nas em casa através das redes sociais e seguem-lhes os passos. Pedro Kol assume que 98% dos inscritos na sua academia estão ali com o objetivo de manter a forma. E André Silva, diretor técnico do 1Fight, também fala no cardio e na tonificação que podem ser feitas num espaço que alberga “um mundo do treino”.

Nos ginásios mais comerciais, os murros e pontapés já são conhecidos do público há muitos anos. O bodycombat é um dos preferidos de quem usa as aulas para ajudar ao treino. Vitor Procópio, do Fitness Hut, desvaloriza que seja por si que a sua aula, de segunda-feira, ao final do dia, está sempre cheia. Mas a energia do professor, que começou a praticar a modalidade por ser uma paixão de aluno, cativa muito. Vai brincando e ao longo das aulas, nas raras vezes em que se engana na coreografia, dá o corpo às balas. “Eu faço mais flexões no final”, promete. E cumpre. A paixão pela cultura asiática faz com que vá explicando alguns pormenores de artes marciais, quase transportando os alunos para um imaginário que é muito seu.

O barulho da luva

Nestas três vertentes, mais do que estar em forma é preciso ter bons ouvidos. Parece estranho, mas é verdade. Tanto André Silva como Pedro Kol delongam-se nas vantagens dos desportos a vários níveis. Mas um que é instantâneo para quem pratica é a sensação de evolução. O barulho da luva ao embater no saco é o reflexo de um murro bem ou mal dado. E por mais iniciante que se seja, é fácil perceber o que mudar até se dar o soco perfeito. Mas não é só do lado da perícia que se veem vantagens. Do lado da gestão do stresse também há resultados. É um exercício de autossuperação que também ajuda a esquecer os problemas do dia a dia. Nas aulas de bodycombat, é ligeiramente diferente — não há sacos, mesmo que haja quem use ligaduras ou luvas de ginásio — mas o essencial mantém-se. Trata-se mais uma vez do som, com a música a comandar os passos, o ritmo e a intensidade.

Depois de um treino de cerca de 15 minutos no 1Fight, a sensação é a mesma de quem acabou de correr dez quilómetros. O sangue dá cor à cara e as dores começam quando ainda se está ofegante, contudo, há a idiossincrasia de querer voltar a olhar para o saco de frente e enfrentá-lo. E, segundo André Silva, isto é “muito libertador”.

Este tipo de treino funcional, que vai misturando as artes marciais com as lutas, faz parte das duas vidas de Pedro Kol. A vida de atleta profissional e a outra do miúdo que adora a arte e que se transformou no adulto que a respeita. Esta paixão e respeito são passados desde o momento em que explica os primeiros passos. Tudo ali tem uma razão de ser. O pé com que se ataca, o punho com que se protege a cara, a forma como se desvia do atacante tentando manter a vantagem. Tudo é transmitido por Kol, com o brilho nos olhos do miúdo que via os filmes de Bruce Lee. E não há desculpas. Seja uma jornalista que vai fazer uma experiência, seja quem for. E depois de dois pontapés mal dados, que não são subtraídos ao número total de exercícios, quando se dá um bem a sensação de prazer é incomparável. Tudo está estudado na cabeça de Pedro Kol, mas ao mesmo tempo tudo parece simples e espontâneo. E se a paixão acontece à primeira vista, o equilíbrio e a estabilidade de quem pratica melhoram passados poucos treinos.

Se aqui se segue a lógica da defesa e do ataque, nas aulas de bodycombat segue-se a coreografia. “O bodycombat é uma marca”, explica Vítor Procópio, o analista de um laboratório químico que há oito anos decidiu fazer a formação para se tornar professor. Desde os anos 70, que a Les Mills — grupo que cria alguns dos mais populares treinos de fitness — trouxe ao público este treino “aeróbico cardiovascular”. E hoje continua atual por ser “uma modalidade que vai evoluindo”. No final de uma aula de uma hora, a música é trocada pelo arfar dos alunos. E mesmo aqueles que fazem piadas e o desafiam acabam por remeter-se ao silêncio dos sorrisos. A caixa torácica já não tem capacidade para lançar piadas.

Todos os desportos prometem ser mais divertidos do que o que era anteriormente praticado. Todas as modelos fazem diferentes atividades que lhes dão diferentes corpos. Os homens musculados que varrem adversários na pista, já o fazem há muitos anos. Porquê, então, esta vontade? Este número de ginásios de lutas a abrir pelo mundo inteiro que conquistam os instagrams das “musas do fitness”? A resposta é aquela que a maioria que se inscreve num ginásio quer ouvir: tonificação, perda de peso e ganho de força. E os resultados são rápidos e visíveis. Nem que se tenha que medir nos litros de suor que no final molham os cabelos e encharcam as camisolas. Mas pode-se medir em perda calórica. Numa aula de uma hora de bodycombat perdem-se 545 calorias. Já na prática do boxe ou kickboxing, numa intensidade média alta, as calorias que ficam para trás podem ir até às 800. E isto é muito convidativo, seja antes do verão ou antes de um desfile. Os anjos de Victoria’s Secret reconhecem-lhe a tonificação de áreas impossíveis de esconder em lingerie reduzida. Os técnicos, no geral, falam da forma rápida com que o abdómen seca. Isto é, a perda da camada adiposa e o aparecimento de abdominais definidos que a maioria dos homens e mulheres procuram avidamente. E, claro, o prazer e a adrenalina de se sentir capaz de se defender e de ouvir o som do embate da luva melhorar de murro em murro.

Com o treino acabado, não há as merecidas palmas, há o obrigatório. Kol explica: juntam-se as mãos à frente do peito e faz-se uma pequena vénia ao adversário enquanto se diz: “Oss.” Um cumprimento com esse nome que mostra o respeito pelo adversário.

MORADAS

1Fight

Avenida da Republica, 42, Lisboa

Tel. 967 277 799

Entre €20 e €40

Kolmachine

Avenida João Crisóstomo, 51 A, Lisboa

Tel. 213 140 524

Entre €40 e €95

Virgin Active Porto

C.C. La Vie Porto Baixa, Rua Fernandes Tomás, 506 — 3º Piso, Porto

Tel. 223 402 060

A partir de €50,99

Fluvial Kickboxing

Rua de Aleixo da Mota, Porto

Tel. 916 452 684

Preços sob consulta