A grande polémica da “delação premiada”

Antes de partir para três dias de férias em Portugal, Sérgio Moro aceitou dar uma conferência na Faculdade de Direito de Lisboa sobre o papel da Justiça no combate à corrupção. Perante uma sala com 200 pessoas, muitas das quais estudantes e representantes da comunidade brasileira, o juiz e professor universitário brasileiro sublinhou os méritos dos métodos utilizados na ‘Operação Lava-Jato’. A ouvi-lo, discretamente, estiveram figuras como Cunha Rodrigues, ex-procurador-geral da República, e Amadeu Guerra, diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que entraram e saíram em silêncio.

“São necessários instrumentos especiais de investigação para ter boas provas em relação a crimes praticados por poderosos”, afirmou Sérgio Moro na passada quinta-feira. O mais polémico instrumento, e que mais atenção tem atraído em Portugal, é a figura da delação ou colaboração premiada, segundo a qual são garantidos benefícios como a redução de pena de prisão a implicados num processo, desde que aceitem fornecer informações significativas à justiça. Para Moro, “a experiência brasileira pode ser valiosa em outros cenários” e este instrumento é “imperativo de uma sociedade democrática, onde se quer assegurar tratamento igual a todos”. Caso contrário, garante, corre-se o risco de ter um processo penal orientado apenas para “o combate à pequena criminalidade, praticada por pessoas mais vulneráveis”.

Sim, não ou talvez

Advogado de figuras mediáticas como Hélder Bataglia, o homem do GES em Angola, Rui Patrício enunciou as divergências na conferência em Lisboa. Começou por dizer que “os fins não justificam os meios” e afirmou que “a questão não se põe entre o sim e o não, mas no como”. Já André Lemos Leite, da Universidade do Porto, alertou para o “populismo penal” e o “fascínio pelas ideias anglo-saxónicas”, questionou se o delator é coarguido ou testemunha e deixou um aviso: “Muito cuidado com a política criminal de modas.”

Joana Marques Vidal, procuradora-geral da República, à saída da conferência dos superjuízes, disse que o tema merece um amplo debate. Paula Teixeira da Cruz, ex-ministra da Justiça do PSD, disse que o partido concorda com a delação premiada. O CDS também. À esquerda, as reações são opostas. O Sindicato dos Juízes mostrou-se favorável, mas os advogados, através do bastonário Guilherme Figueiredo, não. Num artigo publicado na “Revista de Legislação e de Jurisprudência”, os professores da Universidade de Coimbra, Gomes Canotilho e Nuno Brandão, classificaram os acordos firmados na ‘Lava-Jato’ como ilegais e inconstitucionais.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, questionada pelo Expresso, manteve o silêncio sobre a posição da tutela quanto à delação premiada e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confrontado pelos jornalistas, preferiu guardar para si aquela que disse virá a ser a “última palavra”.