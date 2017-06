As 10 praias “emergentes” que estão a ficar na moda

Até agora eram 'tesouros escondidos' para muitos portugueses, que gostam de ter as suas praias secretas. Mas prometem deixar de o ser nos próximos anos, uma vez que o turismo está a crescer, e não só nas zonas mais batidas do Algarve.

A Comporta, em Grândola, seguida de Torres Vedras e de Manta Rota, em Vila Nova de Cacela, são as “localidades situadas à beira-mar” onde a procura turística mais cresceu nos últimos dois anos, segundo um estudo com base em quatro milhões de visitas diárias realizado pela Trivago, plataforma global de pesquisa de hotéis sediada na Alemanha. O estudo “Praias emergentes em Portugal” daquele motor de comparação de preços faz a análise da mudança percentual dos vários destinos portugueses entre 2015 e 2017.

A Foz do Arelho, nas Caldas da Rainha, ou a praia do Furadouro, em Ovar, também figuram na lista das “praias portuguesas que se estão a tornar tendência” com base no grande aumento da procura dos últimos anos.

Com Portugal a ganhar uma notoriedade crescente a nível turístico e a figurar num maior número de guias internacionais (que procuram ir além do que é mais conhecido e diferenciar-se por revelar 'tesouros secretos' em cada destino), também as praias de Caminha e Odeceixe se destacam pelo maior aumento de procura dos últimos dois anos.

d.r.

Foi para “aqueles que estão cansados dos mesmos destinos de verão de sempre, das horas desperdiçadas no trânsito, da falta de parques de estacionamento ou das enchentes nos restaurantes” que a Trivago assume ter elaborado a lista das praias portuguesas emergentes em Portugal.

Sem surpresas, a praia de Porto Covo, em Sines, ou a de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, também fazem parte do 'top 10' das praias portuguesas onde a procura dos turistas mais está a aquecer, segundo a Trivago.

Não é só em Lisboa que o turismo está a crescer

A confirmar os resultados da análise da plataforma global que compara preços de hotéis - que põe a Comporta em primeiro lugar como zona de praia com maior crescimento a nível nacional - também a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) avança que no primeiro trimestre de 2017 a Costa Azul (zona que abrange Setúbal e Tróia) se destacou pelo aumento de resultados “em ligação com os resorts”.

O Minho foi a região nacional que mais crescimento evidenciou no primeiro trimestre deste ano a nível de RevPar (rendimento por quarto disponível, o indicador mais importante em termos de rentabilidade na hotelaria), o que Raul Martins, presidente da AHP, considera ser “muito interessante”.

d.r.

A Madeira continua a ter os melhores resultados a nível de ocupação, e um dado curioso na lista das praias emergentes e com procura crescente de turistas está no facto de integrar a Calheta, uma das chamadas “praias de calhau” deste arquipélago. Trata-se de uma nova zona balnear, inaugurada em 2015 pelo Governo regional, que veio revitalizar uma área que estava até então inacessível e degradada. O projeto da praia da Calheta visou a construção de uma zona abrigada de lazer, com bar, restaurante e balneários de apoio, com uma praia natural recuperando o calhau existente, e com um espaço de solário contíguo. Feito sobretudo a pensar nos residentes da Calheta, o projeto também visou a proteção da frente marginal relativamente à agitação marítima e melhorar o acesso ao mar.

“Estes destinos estão a tornar-se tendência, mas para já continuam a ser tesouros (mais ou menos) escondidos para a maioria dos portugueses”, conclui o estudo da Trivago.

10 PRAIAS EMERGENTES EM PORTUGAL

1 - Comporta

2 - Torres Vedras

3 - Manta Rota

4 - Sines

5 - Caminha

6 - Odeceixe

7 - Foz do Arelho

8 - Calheta

9 - Ovar

10 - Porto Santo

Fonte: Estudo da Trivago sobre praias nacionais onde a procura mais cresceu desde 2015