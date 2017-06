PJ faz buscas em escritórios da REN e EDP em Lisboa

Polícia Judiciária investiga venda de licenças para a emissão de gases de carbono

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas em escritórios da Rede Elétrica Nacional (REN) e da EDP, em Lisboa.

A notícia foi avançada pelo "Correio da Manhã" e confirmada ao Expresso por fonte oficial da PJ.

Em causa estão as suspeitas de corrupção na venda de licenças para a emissão de gases de carbono.

De acordo com a "SIC Notícias", que também avança com a notícia, as buscas estendem-se a uma corretora. E incidem nos departamentos financeiros, de contabilidade e informática daquelas instituições. Estarão a ser investigados gabinetes de administradores e presidentes dos conselhos de administração.

Pelo menos até ao momento não há detidos.