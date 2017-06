Homem foge de ambulância no Porto, rouba carro e acaba detido em Espanha

Um homem que sofrerá de anomalia psíquica fugiu esta manhã de uma ambulância junto ao Hospital de São João, no Porto. Entrou num carro de uma escola de condução, obrigou as pessoas a saírem e fugiu. Mas acabaria detido em Espanha, na zona de Verín

O homem que fugiu esta quinta-feira de manhã de uma ambulância junto ao Hospital de São João, no Porto, foi detido pela Guardia Civil, na zona de Verín, Espanha, disse à agência Lusa fonte da GNR. Segundo a fonte, o homem foi detido por volta das 15h00.

A PSP disse esta quinta-feira à Lusa que o indivíduo, que sofrerá de anomalia psíquica, e que ia ser transferido do Hospital São João, no Porto, para o Hospital de Aveiro, fugiu da ambulância pelas 11h40 na rua Dr. Roberto Frias. Depois de fugir da ambulância, o indivíduo “entrou num carro de uma escola de condução, obrigou as pessoas a saírem e fugiu nessa viatura”.

A GNR referiu que este carro foi encontrado na Autoestrada 24 (A24), junto ao nó de Pedras Salgadas, concelho de Vila Pouca de Aguiar, onde o homem o terá abandonado depois de alegadamente ter ficado sem combustível. Depois, terá furtado uma outra viatura na aldeia de Bragado e acabou detido já em Espanha.