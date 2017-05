Lisboa tenta pela 2ª vez o que nenhuma capital do Sul conseguiu: ser a cidade mais verde da Europa

À segunda tentativa, Lisboa chegou à final. A capital portuguesa corre lado a lado com Gante (Bélgica), Lahti (Finlândia), Talin (Estónia) e Oslo (Noruega) para obter o prémio “Capital Verde da Europa 2019”.

O galardão, atribuído pela Comissão Europeia a cidades com mais de 100 mil habitantes, reconhece o desenvolvimento de políticas que permitem proteger os recursos naturais e a biodiversidade, acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, estimular o crescimento sustentável e garantir melhor qualidade de vida a quem nelas vive.

A corrida “vai ser renhida”, admite ao Expresso José Sá Fernandes, vereador dos Espaços Verdes da Câmara de Lisboa. Os últimos trunfos serão jogados pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, esta quarta-feira, em Essen, na Alemanha, a atual “Capital Verde” europeia.

“Demos um salto enorme”

“É a primeira vez que uma capital do Sul chega à final deste prémio e por isso é um facto histórico estarmos lá”, sublinha José Sá Fernandes. O vereador dos Espaços Verdes da Câmara sabe que as concorrentes são fortes, “sobretudo Oslo, que está na final pela quarta vez”. Porém, acrescenta, “já foi reconhecida a evolução de Lisboa e o salto enorme que demos em alguns parâmetros”. Entre estes destaca “a expansão de espaços verdes numa cidade já consolidada” e a redução substancial de perdas de água na rede. “Lisboa regista perdas de 9%, quando Londres tem 40% de perdas”, explica Sá Fernandes. Aliás, a média nacional de perdas de água na rede anda acima de 30% e os resultados de Lisboa devem-se em grande parte à eficiência da EPAL neste campo.

Quanto aos espaços verdes, a cidade regista mais 160 hectares do que em 2007 e os dados indicam que 80% das pessoas residem em áreas a 300 metros de um jardim ou de um parque. A capital portuguesa também quer passar a usar as águas residuais tratadas para regar os jardins públicos e já começou a fazê-lo em algumas zonas.

Outro “salto positivo” diz respeito à taxa de reciclagem, que passou de 5% para 21,5% em oito anos. Porém, Oslo, Lati, Gante ou Talin batem Lisboa neste campo, com taxas de reciclagem acima de 38% ou mais.

Os cinco concorrentes que chegaram à final demonstraram perante um júri constituído por um painel de técnicos europeus que evoluíram nos últimos anos e que têm planos para ir mais além no futuro. Esta evolução é registada com base em 12 critérios: mitigação e adaptação às alterações climáticas; transportes locais; áreas verdes urbanas e uso sustentável da terra; natureza e biodiversidade; qualidade do ar ambiente; qualidade do ambiente acústico; gestão e produção de resíduos; gestão da água para uso público; tratamento de águas residuais urbanas; ecoinovação e emprego sustentável; performance energética; e gestão ambiental integrada.

Na casa de partida chegaram a estar 14 concorrentes, mas nove foram eliminados, entre os quais Bolonha e Florença (Itália), Sevilha (Espanha), Estrasburgo (França) ou Funchal (Madeira, Portugal).

Uma montra para o mundo

d.r.

Os que chegam à “shortlist” tiveram de convencer o júri de que estão comprometidos com políticas ambientalmente sustentáveis para o futuro, que as suas estratégias se refletem no comportamento dos cidadãos que nela vivem e que a cidade tem capacidade para agir como modelo inspirador para outras cidades.

“Será muito bom Lisboa ganhar”, diz esperançado José Sá Fernandes. “Será bom para a cidade e para o país, já que a capital passa a ser uma montra, um exemplo a seguir, não só a nível nacional mas também para o mundo, já que vamos receber vários eventos internacionais como a Web Summit”, lembra.

A decisão final, que será anunciada esta sexta-feira, é sobretudo política. E se em alguns critérios Lisboa fica atrás das outras concorrentes, certo é que nenhuma capital do Sul da Europa foi até agora premiada e Lisboa está na moda.

O prémio, criado em 2008 pela Comissão Europeia, já foi atribuído a Estocolmo(Suécia), Hamburgo (Alemanha) Vitoria-Gasteiz (Espanha), Nantes (França), Copenhaga (Dinamarca), Bristol (Reino Unido), Liubliana (Eslovénia), Essen (Alemanha) e Nimega (Holanda), que vai erguer a bandeira verde em 2018.