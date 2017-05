“Obrigada pela manhã e por me lixarem o dinheiro”: a história do vídeo da multa da GNR que já foi visto mais de um milhão de vezes

Minhotos Marotos, uma banda de Guimarães, tinham acabado de levar uma multa por excesso de velocidade quando, em jeito bem-disposto, deixaram “uma recordação à GNR” - cantaram-lhes à desgarrada. Quando publicaram o video nas redes sociais, nunca pensaram que mais de um milhão de pessoas fizessem play

Logo pela manhã, Cláudia Martins e os Minhotos Marotos tinham-se metido no carro, preparados para se fazerem à estrada. Mais de 300 quilómetros os separavam do destino: Lisboa, onde iriam atuar num programa da tarde da TV. Eram 10h51 quando uma mota da Guarda Nacional Republicana (GNR) os mandou parar. Vinham em excesso de velocidade.

Foi-lhes pedido para encontrarem junto à patrulha, perto da saída para a Maia, na A3 (autoestrada do Minho). Multa passada e, antes de seguirem caminho, um dos militares da GNR reconheceu a banda de Guimarães.

As concertinas estavam no carro. Pegaram nelas e começaram a cantar à desgarrada. “Já que me deu uma recordação, também vos deixar uma recordação minha”, disse-lhes Cláudia. “Obrigada pela manhã e por me lixarem o dinheiro”, cantou aos militares, em jeito de brincadeira.

“Foi um momento de boa disposição. Foi a primeira vez que aconteceu algo deste género. Acho engraçado pelo simples facto de estar a GNR a filmar-nos”, conta ao Expresso Cláudia Martins.

Publicaram o vídeo nas redes sociais sem nunca pensarem que poderia ter a popularidade que teve (e ainda está a ter). “Não tinha qualquer noção. Uns minutos depois de ter divulgado o vídeo, recebi a notificação de 200 partilhas. Mais um bocadinho e já ia no dobro”, diz a vocalista da banda formada em 2009. Segundo a contabilidade pública do Facebook, já foi visto mais de um milhão de vezes.

Só quando chegaram a Lisboa é que os Minhotos Marotos realmente se aperceberam da dimensão que o vídeo estava a ter. Aliás, até a GNR partilhou o momento na conta de Facebook.

“Assim que soube que a GNR tinha partilhado, a preocupação foi saber o que tinham escrito. Mas partilharam apenas com um smile, o que é bom sinal”, garante Cláudia.

Os Minhotos Marotos são uma banda portuguesa de Guimarães. Formados em 2009, estão agora a lançar o nono trabalho, “O melhor”, uma coletânea dos melhores temas e duas novas músicas.