Lemonade Festival. Workshops para os mais novos, com limonada à mistura

No próximo domingo, 4 de Junho, a Cidadela de Cascais acolhe o Lemonade Festival, iniciativa na área da educação dirigida a crianças entre os quatro e os 12 anos. Os mais novos vão ser os protagonistas do evento, o que dita que a limonada seja a bebida oficial.

O dia vai contar com mais de 30 atividades e workshops, onde o tema principal são as competências consideradas fundamentais para crescer e trabalhar com espírito empreendedor.

Os oradores, de todas as idades a partir dos nove anos, vão dizer o que pensam sobre empreendedorismo, o futuro do trabalho na educação do presente, os trabalhos de casa, a cidadania e a escola.

As sessões de conferências dividem-se em quatro painéis com diferentes temas e terminam com uma assembleia, na qual as crianças irão votar e debater as melhores práticas apresentadas ao longo da jornada.

Marta Gonzaga, coorganizadora do Lemonade Festival, diz que “num mundo impossível de atingir a perfeição e onde não há fórmulas perfeitas, porque todas as crianças são diferentes, esta é uma oportunidade de ouro para falamos sem complexos sobre educação”.

As bancas de limonada serão preparadas e dinamizadas pelas crianças das escolas parceiras do evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais.