Juízes aplaudidos como estrelas

A corrupção tornou-se global e sistémica mas a luta contra ela de um ponto de vista judicial continua a ser em grande parte nacional. A conclusão foi mais ou menos subscrita pelos quatro juízes que se notabilizaram no combate ao crime organizado em Portugal, Brasil, Espanha e Itália e que hoje falaram no âmbito das Conferências do Estoril.

Num painel dedicado ao tema "Lutar contra o crime numa Democracia: qual o papel e limites do sistema criminal e judicial?", os quatro juízes, a que se juntou o professor de Direito Nuno Garoupa, falaram sobre a experiência nos seus países e pediram o apoio das opiniões públicas para o seu combate. Foram aplaudidos como verdadeiras estrelas, num anfiteatro lotado.

"Faço aqui o apelo para que a sociedade se indigne com estas situações", afirmou o "superjuiz" português Carlos Alexandre, que não gosta de ser tratado como tal e recusou qualquer "judicialização" da vida política portuguesa.

Já o brasileiro Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava-Jato, que já atingiu três presidentes e centenas de políticos e empresários, pôs a tónica no risco que a corrupção tem para a própria democracia e alertou para as insuficiências do poder judicial.

"É uma ilusão acreditar que o processo judicial sozinho é suficiente para o enfrentamento da corrupção sistémica", disse, acrescentando que "é necessário que outros sectores do poder público e da liderança política não comprometida com a corrupção o apoiem".

Baltazar Garzón, um dos pioneiros no combate ao crime organizado, diz que não tem havido vontade clara - nem do poder judicial nem político - para investigar a corrupção: "temos consentido com a corrupção".

Segundo Garzón, foram necessários 20 anos para que em Espanha fosse criminalizado o financiamento irregular dos partidos políticos, onde, disse, "há um oceano de corrupção". Se hoje esta luta é mais eficaz, sublinhou, é porque a sociedade se mobilizou: "Hoje há a indignação, intransigência, a intolerância dos cidadãos, que depois da crise disseram basta!".

O italiano Di Pietro, que após ter liderado o processo "Mãos Limpas" - que desmontou o sistema político no país - acabou por entrar na política, sublinhou a importância da liberdade da informação.

"Se a informação não é livre, independente e transparente, a democracia está em causa", afirmou Di Pietro, que também falou do perigo do terrorismo, cujo combate não pode colocar em causa os direitos fundamentais.

Nuno Garoupa, que falava como comentador, deixou no ar perguntas fundamentais e que não foram respondidas: a classe política hoje é mais corrupta do que há 20 anos ou foram os juízes que mudaram? Está o poder judicial mais politizado? O que significa ser um juiz independente? Como lidar com a sanção judicial versus absolvição eleitoral? E finalmente: o que acontece quando um juiz vai para a política?