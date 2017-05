Esperança média de vida voltou a aumentar. E não sabemos qual é o limite

A redução de causas de mortes extremas que atingiam mais os homens, como os acidentes de viação, e alterações no comportamentos das mulheres, como o aumento do consumo de tabaco, são duas delas. Para o conjunto da população portuguesa, a esperança de vida à nascença está agora nos 80,62 anos, segundo as últimas estimativas do INE, divulgadas esta segunda-feira.

josé carlos carvalho

A diferença na esperança de vida entre homens e mulheres está a diminuir. Porquê?

As mulheres continuam a ter uma esperança de vida maior do que a dos homens, mas tem de facto havido uma aproximação (a diferença está agora nos 5,72 anos). As mulheres passaram a ter determinado tipo de comportamentos, como fumar, o que faz com que a sua esperança de vida não aumente tanto quanto poderia aumentar. Mas acima de tudo há uma aproximação em termos das condições gerais de saúde. Há uma maior acessibilidade à saúde e uma diminuição de causas de morte externas que atingiam mais os homens, como os acidentes de viação. Quem morria nos acidentes de viação eram sobretudo os homens e em particular os homens novos, entre os 18 e os 35 anos. Ora, evitar essas mortes prolonga, e muito, a esperança de vida no sexo masculino.

Ainda assim as mulheres continuam a viver mais. Como se explica?

Ainda continuamos a ter uma mortalidade significativa abaixo dos 70 anos, em particular no caso dos homens. As mulheres conseguem fazer uma melhor gestão da sua saúde, são mais cuidadosas, vão mais ao médico e com isso conseguem diagnosticar e tratar de forma mais precoce várias patologias e assim prolongar a vida. Com os homens isso tem sido mais difícil. Mas tanto homens como mulheres continuam a ganhar anos à vida.

O crescimento da esperança de vida ainda não estagnou. Até quando poderá continuar a aumentar?

Falava-se que havia um limite para o aumento da esperança de vida, mas o que é um facto é que em todos os países do mundo, em particular nos países desenvolvidos, com melhores cuidados de saúde, continua a haver um aumento da esperança de vida. E vai continuar.

Ad aeternum?

Não será ad aeternum. Eventualmente haverá um limite biológico do organismo, mas não sabemos qual é. Nós sempre tivemos centenários, mas eram poucas as pessoas que conseguiam ultrapassar a barreira dos 100 anos. Agora, graças a comportamentos mais saudáveis, a um envelhecimento mais ativo e a melhores condições gerais de saúde, cada vez mais pessoas conseguem chegar a essas idades mais avançadas e isso faz com que a esperança média de vida vá continuando a aumentar. Há avanços grandes na medicina que já nos permitem reduzir muito a mortalidade, por exemplo a nível do cancro ou dos acidentes cardiovasculares, que continuam a ser a nossa principal causa de morte.

Chegar aos 100 anos vai tornar-se vulgar?

Seguramente.

Ao contrário da esperança de vida, a longevidade tem-se mantido relativamente estável. As pessoas mais idosas a nível mundial têm à volta de 120 anos e esse limite não tem sido significativamente ultrapassado. Acha que nesse campo haverá avanços ou será esse o nosso limite biológico?

Aí dependerá muito dos avanços da ciência e da tecnologia que, juntas, poderão permitir uma evolução da longevidade, nomeadamente as tecnologias de ponta de reconstituição de órgãos. Acredito na ciência e por isso acho que também aí haverá avanços.

Que alterações é que o aumento da esperança de vida terá de provocar na organização da sociedade?

Gradualmente temo-nos vindo a adaptar a uma esperança de vida mais longa. Sai-se de casa dos pais mais tarde, termina-se a formação mais tarde, casa-se mais tarde, tem-se filhos mais tarde. Ou seja, essa adaptação tem estado a ocorrer. As pessoas não teriam filhos aos 30 e muitos, 40 anos se a sua esperança de vida fosse de 55, por exemplo. Quando temos filhos mais tarde, temos a noção, mesmo que não muito consciente, que vamos acompanhá-los durante cerca de 40 anos, até eles terem também à volta dessa idade. Onde ainda temos um caminho a percorrer é ao nível do mercado de trabalho e da idade da reforma. Hoje é relativamente normal uma pessoa reformar-se aos 60 anos e ter mais 30 à sua frente. Ora, o sistema de segurança social não será sustentável. Teremos de trabalhar por mais tempo, mas com menor intensidade em termos do número de horas, desde que haja uma maior produtividade.