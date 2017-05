Força Aérea resgata 34 migrantes após explosão de barco no Mediterrâneo

A Força Aérea Portuguesa resgatou este domingo 34 migrantes que seguiam a bordo de uma embarcação que explodiu no Mar Mediterrâneo, junto à costa espanhola.

O alerta foi dado às 10h33 durante uma operação de vigilância da Força Aérea Portuguesa, ao serviço da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX).

“Estávamos a realizar uma operação de vigilância marítima e de repente, ao avistarmos a embarcação em chamas, apercebemo-nos que se tinha transformado numa operação de salvamento”, afirmou ao Expresso o tenente coronel Manuel Costa, porta-voz da Força Aérea Portuguesa.

A embarcação terá partido de Marrocos e tinha como destino Espanha. Desconhece-se ainda o motivo da explosão. “Como se pode ver no vídeo a embarcação semi-rígida ficou toda destruída. Não há razão aparente para o incidente”, acrescentou.

A tripulação da aeronave C-295M da Força Aérea Portuguesa liderou as operações de resgate no local, tendo lançado um bote salva vidas (KIT MA-1) e coordenado, em conjunto com o Centro de Busca e Salvamento de Almeria os vários meios de socorro.

Na operação de resgate esteve envolvido o pesqueiro “Miguel Rubino” e um helicóptero da Helimer. “O kit de salvamento, lançado através da aeronave C-295M da Esquadra 502 – “Elefantes”, permitiu salvar grande parte dos migrantes que antes da chegada do meio aéreo e dos meios marítimos, apenas contavam com o bote salva vidas para sobreviver no mar”, explica a Força Aérea em comunicado.

No final, as embarcações “Guardamar Polimnia” e a “Salvador Alcor” transportaram os migrantes para terra. “Às 13h50, os migrantes estavam todo salvos e dentro de embarcações, sendo encaminhados para terra”, explicou o tenente coronel Manuel Costa.

A aeronave C-295M da Força Aérea Portuguesa estará destacada em Málaga até ao final de junho, nomeadamente para operações de controlo de imigração ilegal no Mediterrâneo.