Sismo com magnitude de 2,9 na escala de Richter abalou o Faial

Sismo foi sentido esta noite e teve epicentro 8 km a norte de Bandeiras, na Ilha do Pico

Um sismo com a magnitude de 2,9 na escala de Richter foi sentido na noite de sábado para domingo na ilha do Faial, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

O sismo ocorreu pelas 23h10 locais (00h10 de domingo, em Lisboa) e teve o seu epicentro localizado oito quilómetros a norte de Bandeiras, na ilha do Pico, informa a Proteção Civil local, com base em dados do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA),

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada nas freguesias da Ribeirinha e da Praia do Almoxarife, concelho da Horta, na ilha do Faial”, acrescenta a Proteção Civil açoreana numa nota divulgada no site do Governo Regional dos Açores onde sublinhando que o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores continua a acompanhar a situação.

As recomendações deixadas à população referem "medidas de autoproteção" como manter a calma, contar com a ocorrência de possíveis réplicas e "estar atento às informações e indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança".