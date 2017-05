Rugido de leão

Assim que ligamos o 17X, ficamos logo com uma sensação do poder que incorpora, pois somos imediatamente brindados com uma banda sonora que toca bem alto e impõe respeito. Se vai ligá-lo numa sala com mais pessoas, prepare-se para mandar a discrição às malvas. Refira-se que o arranque do sistema é rapidíssimo, tirando total proveito do SSD de 256 GB. Para quem ainda não sabe o que é um SSD, trata-se de uma unidade de armazenamento de memória sólida, tecnologia que permite um desempenho muito mais elevado que os discos rígidos tradicionais.

Esteticamente, gostamos das opções da Acer. Este é um portátil pensado primordialmente para jogos, o que, por vezes, leva as marcas a arriscarem demasiado em chassis de gosto duvidoso. O preto e o vermelho são particularmente cativantes na tampa, mas também resultam bem no teclado e touchpad (ambos com retroiluminação). Refira-se que gostámos particularmente da fiabilidade do touchpad e da ergonomia proporcionada pelo apoio para o pulso – há até um botão disponível para o desativar. Destaque-se também a diferenciação das teclas WASD e a disponibilização de macros na lateral esquerda.

d.r.

Mais transportável que portátil

Como é habitual em portáteis de “hardcore gaming”, o peso é tão elevado – 4,5 kg neste caso – que acaba por ser mais indicado tratá-los por transportáveis (até o transformador é grande e pesado). A autonomia também tende a ser escassa, mas as três horas obtidas em utilização real deste Predator até está acima do habitual. Claro que o corpo generoso traz consigo aspetos positivos e um deles é a conectividade: Ethernet, USB Tipo-C/Thunderbolt 3, DisplayPort, HDMI, cartão SD e quatro portas USB 3.0 – só falta um leitor/gravador de DVD para termos o pacote completo!

Gostámos muito do painel de controlo PredatorSense, que permite personalizar parâmetros como, por exemplo, a retroiluminação ou a personalização das teclas macro em poucos cliques. A interface é simples e também dá indicações sobre temperatura dos componentes (CPU, GPU e sistema), velocidade da ventoinha e frequência (CPU e GPU). Uma grande mais-valia é o facto de ter pré-configurados três modos diferentes: Normal, Faster e Turbo. Ou seja, isto permite fazer overclock (acelerar o processador) com um único clique! Mas atenção que é necessário o PC estar ligado à corrente para se poder usar esta funcionalidade. No nosso teste, fizemos uma simples alteração do modo Normal para o Turbo e registámos melhorias de desempenho 2% no Cinebench (modelação 3D), 6,8% no PC Mark Work (aplicações de produtividade) e de 5% no 3D Mark Fire Strike (jogos). Nada mau para algo que apenas implicou um clique. O PredatorSense permite igualmente ativar a velocidade máxima das três ventoinhas, algo que é bom para arrefecer o sistema, mas que acarreta consequências. Uma delas é o ruído, já que o denominado sistema Tri-Fan Cooling faz um barulho considerável, e outra é o facto de sentirmos a “brisa” na traseira do chassis, já que esta é a zona pela qual o ar é expelido.

Uma nota final para a qualidade do áudio. Numa palavra: sublime! Já tínhamos boas referências de outros modelos da linha Predator e este 17X mantém a bitola elevada. Graves, agudos, alcance dinâmico, som equilibrado, sem distorção quando puxamos pelo volume – tudo o que podíamos pedir no áudio de um portátil, a Acer consegue oferecer com estes quatro altifalantes e subwoofer. Saliente-se que este PC será comercializado em Portugal no final do 2º trimestre deste ano.

Características

Acer Predator 17X GX-792

Preço: €3299 |

Processador: Core i7-7820HK de quatro núcleos a 2,9/3,9 GHz

Memória RAM: 32 GB

Placa gráfica: Nvidia GeForce GTX 1080

Ecrã: FHD de 17” (1920x1080)

Discos: SSD de 256 GB e HDD de 1 TB

Conectividade: USB Tipo-C/Thunderbolt 3, DisplayPort, HDMI, cartão SD, Ethernet, 4x USB 3.0

Dimensões: 423x321x45 mm

Peso: 4,5 kg