Os agentes secretos que decidem em menos de 10 segundos o que podemos ver no Facebook

São uma espécie de agentes secretos – ninguém os vê nem sabe da existência deles, mas discretamente, em localizações que o Facebook não especifica, recebem denúncias para todo o tipo de conteúdos potencialmente perturbadores: violência, abuso de crianças, abuso de animais ou automutilação são só algumas das imagens que lhes passam em frente dos olhos todos os dias. São os moderadores de conteúdos do Facebook, por vezes da equipa da própria empresa, outras vezes subcontratados, que têm a missão de distinguir o que é ou não publicável na rede social.

Embora até agora a função destes trabalhadores tenha sido pouco discutida, tudo passou a ser assunto de debate público neste domingo, quando o “The Guardian” publicou parte dos mais de 100 manuais de treino, tabelas e organogramas, desenvolvidos pelos executivos na sede do Facebook, a que os moderadores têm acesso – depois de duas semanas de formação – e que especificam as regras que devem seguir quanto a conteúdos que são denunciados, e se devem ignorar as denúncias ou, pelo contrário, apagar as publicações.

“Sadismo” ou “tom celebratório”?

A controvérsia que está nesta revelação das “Facebook Files” é clara para quem lê os documentos – é que nem sempre estas regras são objetivas. Por exemplo, relativamente a abusos de animais (animais desmembrados, queimados ou com órgãos visíveis, com exceção do contexto de pesca, caça ou preparação de alimentos, são citados no manual) ou a abusos não sexuais de crianças (que incluem vídeos de menores repetidamente espancados, pontapeados, envenenados, estrangulados, afogados ou a fumar tabaco ou marijuana) é preciso distinguir se a partilha é feita com “sadismo” e “tom celebratório” ou se, pelo contrário, é feita com o objetivo de lançar um alerta.

No caso de crianças, por exemplo, a não eliminação automática de conteúdos justifica-se se for para “permitir que o material seja partilhado” de modo a que a criança “possa ser identificada e resgatada”, mas acrescentam-se “proteções para proteger a audiência” (por exemplo, avisos sobre conteúdos potencialmente perturbadores). Também há conteúdos sobre animais que são permitidos, para “lançar o alerta e condenar o abuso”, desde que a partilha seja feita com esse intuito.

Ainda para ajudar, existem equipas no Facebook responsáveis por tentar colocar em contacto com organizações adequadas pessoas que mostrem automutilação ou tentativas de suicídio, ou uma equipa que ajuda na ligação à polícia e às forças de segurança relativamente a conteúdos publicados na rede social.

Tempo recorde para ver vídeos de suicídios

No entanto, tudo começa com os moderadores – as pessoas que recebem denúncias feitas por utilizadores, depois de um sistema automático impedir a chegada de alguns conteúdos (terrorismo, abuso sexual de crianças) à rede social, e precisam de decidir em tempo recorde se os apagam, se precisam de incluir avisos relativamente ao conteúdo ou se ignoram a denúncia. Se o “The Guardian” fala em dez segundos para cada moderador avaliar cada conteúdo e tomar uma decisão, o que “esmaga” estes trabalhadores, há quem descreva situações de ainda maior pressão.

Ao Expresso, uma trabalhadora subcontratada – boa parte dos 4500 trabalhadores mencionados pelo “The Guardian” estão neste regime – para moderar conteúdos explica que às vezes, “nem esses dez segundos” lhes são permitidos. “Eles avaliam-nos dependendo se se trata de um post, de uma fotografia ou de um vídeo. O post deve ser decidido em menos de dez segundos, porque supostamente é o mais fácil”, acrescenta a mesma moderadora, que pediu o anonimato. Com os objetivos que tem de cumprir diariamente, passa a precisar de tomar uma decisão sobre, por exemplo, um vídeo de uma tentativa de suicídio muito rapidamente – “às vezes é impossível de fazer. Num minuto não se consegue avaliar um vídeo e tentar perceber se é mutilação ou suicídio”.

Além da pressão que confirma sentir, com conteúdos que podem “afetá-los psicologicamente”, os trabalhadores nem sempre compreendem os critérios utilizados – há “categorias protegidas”, ou seja, grupos que se considera precisarem de especial proteção (que têm a ver com raça ou género, por exemplo), mas se se “atacar o casamento gay, em vez de atacar especificamente a homossexualidade, já se pode dizer”, e nem sempre o limite é claro. Há uma preocupação em evitar “problemas mediáticos” – apagar conteúdos de manifestações feministas em que mulheres mostravam os mamilos, por exemplo, tornou-se problemático e objeto de reclamações – e ultimamente há muitos conteúdos relativos a assuntos que estão na agenda, como o jogo baleia azul.

Como monitorizar dois mil milhões de utilizadores?

“De momento o Facebook tem quase 1940 milhões de utilizadores ativos mensais; desses, 1280 milhões são utilizadores ativos diários, isto é, pessoas que vão ao Facebook, interagem ou produzem conteúdo pelo menos uma vez por dia. Dados de 2016 mencionavam que diariamente eram partilhados 350 milhões de fotografias. É muito conteúdo! Por melhor que seja o filtro automático, e posteriormente manual, do Facebook, é impossível não ser falível”, explica ao Expresso Virgínia Coutinho, especialista em redes sociais.

O Facebook admite que nem sempre as regras são claras e que há um esforço para “chegar a um consenso sobre o que deve ser permitido”, confirma Monika Bickert, chefe de gestão das políticas do Facebook a nível global, ao “The Guardian”. “Não importa onde se estabelece o limite, vai sempre haver áreas cinzentas. Por exemplo, a linha que separa o que é sátira e humor do que é conteúdo inapropriado é por vezes muito cinzenta (…) Queremos permitir o máximo de discurso possível mas estabelecer o limite em conteúdos que possam de forma credível causar danos ao mundo”.

Esse “limite credível” é outra das grandes dificuldades para os moderadores – é preciso definir se o que as pessoas dizem e escrevem deve ou não ser levado a sério. “As pessoas habitualmente expressam desdém ou discordância, começando ou pedindo violência de formas geralmente não sérias”. Se por exemplo alguém escrever “Alguém alveje Trump” o post será retirado, porque como chefe de Estado Trump encontra-se numa categoria protegida. Mas pode-se escrever algo como “vai-te lixar e morre”, porque isto não é considerado uma ameaça credível.

O papel da inteligência artificial

“A médio-longo prazo, parece-me que o Facebook será capaz de moderar todos os conteúdos e identificar perfis de risco em tempo real através do trabalho conjunto de moderadores humanos e inteligência artificial”, prevê Ricardo Simões, da empresa de gestão de redes sociais e marketing digital Triciclo. “Algum desse trabalho já está a ser feito neste momento e poderá ser potenciado por ferramentas atuais da plataforma, como identificação automática de textos, imagens e até mesmo os bots - estas ferramentas podem, por um lado estar a servir os propósitos mais comerciais do Facebook, mas poderão certamente ajudar a combater a violência e discriminação na plataforma”.

“Contudo, também me parece que será um desafio tanto para os moderadores humanos como para a inteligência artificial distinguir quando é que, por exemplo, uma imagem do Holocausto estará a servir propósitos educativos ou propósitos discriminatórios”, explica o especialista – afinal, ainda no ano passado uma imagem icónica da guerra do Vietname foi retirada da rede social por conter nudez infantil, o que causou uma contestação imediata das regras do Facebook. “No fundo, tudo poderá estar dependente da contextualização da mensagem e da identificação de perfis de risco. Por exemplo, à semelhança dos perfis verificados, talvez no futuro venham a existir perfis de risco, cujos conteúdos terão de ser validados antes de serem publicados.”

“A solução ideal passaria por uma medida muito próxima de inteligência artificial que pudesse analisar em tempo real o que está a ser colocado”, corrobora Vasco da Cruz Amador, CEO da Global Intelligence Insight. Relativamente à subjetividade das escolhas, o problema “passaria mais pelo bom senso na análise humana, uma vez que os 10 segundos representam muito pouco tempo para dissecar o seu conteúdo total. Já para não falar na questão linguística de cada post, que por vezes pode também representar obstáculos na tomada de decisão”.