Guerra dos mundos

De um lado, o cinema que nos acompanha desde os irmãos Lumière. Do outro, o cinema do futuro. O primeiro ainda respira o pó das salas de cinema. O segundo vive nos ecrãs de milhões de dispositivos espalhados pelo planeta e o seu cordão umbilical é a Internet. Ambos dependem do público e de uma indústria mágica. No entanto, estão em acelerada colisão como foi possível testemunhar no Festival de Cinema de Cannes. Naquela sala de espetáculos decrépita (que parece sempre fantástica nas fotos e transmissões televisas), foi necessário parar um dos filmes a concurso. O conteúdo que estava a ser mostrado é produzido pela Netflix – pela primeira vez, o festival decidiu aceitar duas obras produzidas por aquele serviço de streaming – e foi vaiado assim que o logótipo da empresa surgiu no ecrã. Depois, um problema com o rácio da imagem (como explica o The Guardian) levou a que filme fosse interrompido por alguns minutos.

Sim, há quem vá à Côte d’Azur para ver o festival, os barcos, a opulência dos que se passeiam no barulho das luzes… a Netflix, este ano, foi até lá para ser enxovalhada. Cannes só desliga os projetores no próximo fim de semana, mas esta edição está a ser marcada pelos protestos que parte da indústria cinematográfica francesa está a fazer à empresa americana.

A celeuma é fácil de explicar. A Netflix não gosta dos períodos de carência existentes em alguns países europeus. Em França, que está no centro da contestação ao serviço de streaming americano, um filme tem uma décalage de 36 meses entre o dia que estreia no cinema e a sua passagem para serviços de streaming. Chama-se “exceção cultural” à lei que institui este período e que postula que seja entregue ao financiamento do cinema francês parte das receitas obtidas com o círculo comercial de um filme estreado em França – isto inclui vendas de DVD, verbas provenientes da passagem em TV ou, por exemplo, nos serviços de streaming. Além de pagarem parte do cinema produzido em França, estas verbas também servem para financiar filmes estrangeiros.

A Netflix colocou-se à margem destas regras. A empresa de streaming de vídeo raramente estreia em salas de cinema os muitos conteúdos que produz. Esta política de ir diretamente para streaming não lhe granjeou simpatias. Nem em França, nem nos Estados Unidos. Nos EUA, teme-se que a proliferação de serviços de distribuição de vídeo online sejam a extrema-unção para o já debilitado setor das salas de cinema. Como é possível ler neste artigo do Hollywood Reporter.

É preciso explicar que a Netflix não é irredutível quanto à estreia de conteúdos em salas de cinema. Já o fez para alguns filmes e documentários que produziu. São situações muito específicas, é certo. No entanto, os administradores da Netflix já anunciaram aos acionistas que vão fazê-lo com maior frequência – o próximo filme com Will Smith, Bright, que a empresa comprou por 90 milhões de dólares pode ser um dos títulos a estrear também em salas de cinema.

E vamos falar de dinheiro. Segundo a Fortune, a Netflix vai investir 6 mil milhões de euros este ano em produção própria. São mais de 1000 horas de conteúdos. Um valor que serve, em última análise, para manter satisfeitos os seus clientes – que são perto de 100 milhões de subscritores em todo o mundo, 50 milhões nos EUA. Aliás, são, em última análise os clientes que financiam a produção própria da Netflix. Uma relação simbiótica onde um não vive sem o outro. Por isso, é-me tão fácil perceber o que leva a empresa americana a querer privilegiar os seus clientes e a não impor-lhes quaisquer limitações no acesso ao conteúdo. Que sentido faz estrear no cinema algo que, em última análise, quero que esteja disponível em exclusivo na minha plataforma? A luta da Netflix é a de conquistar mais clientes. E isso não se coaduna com estreias em locais que estão abertos a todos – mesmo tendo em consideração o dinheiro que pode ser gerado na venda de bilhetes e nos acordos com os distribuidores. É verdade que a empresa poderia ser mais amigável se seguisse políticas como as seguidas pela Amazon que defende prazos mais alargados para que os filmes fiquem em cartaz – como fez com o seu premiado Manchester by the Sea.

E é necessário relembrar que a Netflix já foi forçada a cancelar algumas séries de produção própria. Marco Polo, uma superprodução, teve os dias contados este ano, por exemplo. E não é menos verdade que a Netflix tem de estar permanentemente a renegociar os catálogos com os estúdios.

Façamos um exercício de imaginação. O que seria do mercado mundial (porque a Netflix produz conteúdos locais em diversos países e, além disso, paga a produtores locais direitos de transmissão) caso a empresa norte-americana não existisse?

Ao The Guardian, Reed Hastings (que entrevistei em Lisboa quando o serviço estreou em Portugal), CEO e fundador da Netflix, adiantou, que na Europa, desde 2012, já investiu mais de 1,75 mil milhões de dólares em produção local ou no pagamento de direitos. Quer isto dizer, que há pessoas a filmar na Europa por causa da Netflix. Aliás, há empresas a produzir conteúdos (e todo o ecossistema inerente) que, de repente, têm mais uma fonte de rendimento.

E isto não é bom para o cinema? Isto não financia o cinema? Deve o cinema manter-se irredutível à necessidade da passagem em sala ou aos períodos de transição obrigatórios para que o conteúdo seja disponibilizado em outras plataformas? Com televisores excelentes em casa, com a comodidade de poder consumir conteúdos a qualquer hora e em qualquer lugar… porque devemos continuar a obrigar os espetadores a irem a uma sala de cinema consumir determinado conteúdo?

Não defendo o fim das salas de cinema. Nunca. Continuam a ser os locais de eleição para a experimentação do audiovisual no seu pleno. E há filmes que têm de ser vistos nessas salas. Além disso, cinéfilo que se preze não passa sem ir a uma sessão. Mas não é disso que estamos a falar quando abordamos esta “questão Neflix”. Respeito quem quer ir ao cinema, espero, apenas que respeitem quem paga a mensalidade de um serviço que tem, como fator diferenciador, a produção própria de conteúdos.

E, deixo a questão final, até que ponto as salas de cinema não conseguem sobreviver lado a lado com o streaming? Claro que conseguem. Aliás, em França, as vendas de bilhetes até subiram o ano passado (ver o link que já foi partilhado do New York Times). No entanto, até quando é que os franceses vão manter-se aprisionados a uma lei anacrónica que segrega um conteúdo ao streaming durante 36 meses? Até quando vai a indústria cinematográfica francesa dar-se ao luxo de abdicar das verbas provenientes dessa fonte? Se os protestos em Cannes tiveram algo de positivo foi o de colocar o assunto novamente na ordem do dia em França. Talvez o novo governo de Macron resolva esta disputa.