Fugitivo de Caxias está escondido em Israel

Portugal está de mãos atadas no caso do luso-israelita que fugiu da prisão de Caxias, a 19 de fevereiro, juntamente com dois reclusos chilenos entretanto recapturados. O mandado de captura internacional emitido com vista a deter Joaquim Bitton Matos, e eventualmente extraditá-lo para Lisboa, de nada serviu porque “não tem havido colaboração” por parte das autoridades israelitas, país onde o recluso 348 da cadeia de Caxias se escondeu poucos dias depois da fuga. “Colocam entraves e usam argumentos formalistas com um único fim: não dar seguimento ao cumprimento do mandado”, revela ao Expresso uma fonte do processo. Outra fonte oficial confirma a informação: “Israel não está a colaborar e nem sequer procedeu à sua detenção.”

O caso é um quebra-cabeças para os investigadores portugueses que não entendem a razão destes obstáculos. “Eles sabem que há um evadido procurado em todo o mundo a viver no seu país mas a não fazem nada. Mas porquê?”, interroga-se outro alto responsável.

O evadido tem dupla nacionalidade, portuguesa e israelita, e estando escondido em Israel, que não tem acordo de extradição com Portugal, não poderá ser extraditado. Nestes casos, são os próprios países “de acolhimento” que julgam os suspeitos com base nos factos recolhidos no país que pede a extradição. O mandado de captura internacional permite no entanto que possa ser detido em qualquer país onde se tenha escondido e que tenha representação da Interpol.

O Expresso sabe que na noite de 19 de fevereiro, depois de serrarem as grades, Bitton Matos e companheiros de cela chilenos Jorge Naranjo e Roberto Ulloa fugiram no carro de um cúmplice que os esperava à saída do EP de Caxias. Viajaram até Madrid, onde tentaram a sorte no aeroporto de Barajas. Os dois sul-americanos foram apanhados mas o luso-israelita conseguiu fintar as autoridades aeroportuárias, apresentando um passaporte com o nome hebraico e conseguindo assim viajar sem problemas num voo com destino a Israel. Está escondido desde então em casa da mãe.

Em abril, numa entrevista que deu ao Expresso, Bitton Matos - que estava preso preventivamente em Caxias desde outubro de 2015 pelo alegado envolvimento em assaltos violentos a jogadores de casino - garantia que estava “em Portugal”, na “fronteira com Espanha”. Tudo mentira. “Jeki Matos”, nome como se apresenta no Facebook, tem usado as redes sociais para provocar as autoridades portuguesas. No vídeo mais recente que partilhou mostra aquilo que parece ser o início da fuga da cadeia de Caxias. “Com uma simples foto,dizem vocês que ando a provocar! Então e agora o que acham? Cela 21Q... 348 O Plano do Gladiador- A Fuga Parte I concluída. Um abraço aos irmãos de Caxias. Saudações aos bananas da PJ. Estou à vossa espera”, escreveu.

Esta atitude, considerada “arrogante” pelas autoridades portuguesas, revela que se sente “descansado” em Israel: terça-feira completam-se cem dias desde a fuga. “Infelizmente Bitton Matos pode dar-se ao luxo de dizer nas redes sociais que a polícia portuguesa não faz nada. Mas sabemos há muito tempo onde ele se encontra, como fugiu, de que aeroporto partiu e até a hora exata em que chegou a Israel. Não podemos é fazer mais.”

A fuga “planeada há muito tempo”, como o próprio confessou ao Expresso, também começou a ser investigada pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), mas o inquérito interno está atualmente suspenso a aguardar o desenrolar da atuação da Polícia Judiciária chamada ao terreno quando surgiram denúncias de corrupção entre o corpo da Guarda Prisional. Em resposta por escrito, o gabinete de comunicação da DGRSP avança que as investigações em curso têm estado a ser efetuadas em colaboração com a PJ. “Optou-se por acompanhar as diligencias que ali estão a ser efetuadas a fim de evitar a duplicação das mesmas e também a danificação de provas.”

Na entrevista ao Expresso, Bitton Matos garantiu que subornou quatro guardas para poder fugir e ao “Correio da Manhã”, precisou ter-lhes pago cem mil euros. O sindicato dos guardas prisionais, que começou por fazer um protesto contra o diretor da DGRSP, Celso Manata, por este ter revelado a existência de denúncias de corrupção na entrevista que deu ao Expresso após a fuga, diz agora que caso se provem as suspeitas os guardas visados “devem ser expulsos” .





Os três evadidos usaram uma serra em fio, conhecida na gíria da cadeia por ‘cabelo americano’, para serrar as grades da cela e da rede da cadeia. O método é eficaz mas demorado. E por isso houve imediatamente suspeitas de colaboração “de dentro”. O trabalho demora seguramente “vários dias” e por isso “só muito dificilmente” não seria detetado “pelo pessoal da prisão”, garante uma fonte judicial. A entrevista de Bitton de Matos ao Expresso só veio “consolidar” as suspeitas que já existiam, garante a mesma fonte.

O Expresso voltou a contactar Bitton Matos, que desta vez o luso-israelita não respondeu às perguntas.

Guarda castigado por fuga de Viseu

Esta não é a única fuga “ativa”. No passado dia 7 de abril, um recluso de 39 anos e nacionalidade espanhola iludiu os guardas do EP de Viseu, conseguindo, durante o período do recreio, escalar a rede laminada de segurança e desaparecer.

O inquérito aberto de imediato, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção dos serviços prisionais - realizado por um procurador - foi concluido na semana passada. As averiguações apuraram que no momento da fuga havia dois guardas a quem podia ser imputada responsabilidade: uma guarda e um guarda. Foi por volta das 17h, durante o período de recreio dos reclusos. A guarda estava escalada para olhar para o CCTV (sistema de videovigilância) - são turnos máximos de três horas - mas no momento da fuga não estava junto aos monitores e não ativou, por isso, o alarme. O inspetor apurou, porém, que lhe tinha sida atribuída - durante o seu turno - outra tarefa, e não foi por negligência que se ausentou do seu posto. Por esse motivo, foi decidido não avançar, neste caso, para processo disciplinar.

A avaliação do guarda que se encontrava no pátio exterior, a vigiar o recreio, foi diferente. A fuga foi toda filmada e o visionamento das imagens permitiu reconstituir, ao segundo, a ocorrência. O recluso, que aguardava em preventiva o julgamento por tráfico de droga, foi-se aproximando lentamente do guarda, até passar por ele. Depois, nas suas costas, ainda esteve uns minutos a fazer exercício até que se dirigiu para o muro e decidiu saltá-lo, sem que o guarda se apercebesse sequer do movimento. Entre escalar a vedação e amassar a rede instalada no topo foram 27 segundos. Foi um outro guarda, que estacionava o carro no exterior, que alertou para a fuga, mas não foi possível travar o recluso.





O processo disciplinar, aberto e concluído em tempo recorde, decretou que o guarda fosse condenado a 60 dias de suspensão sem vencimento. Foi também determinado que nos momentos mais críticos, como o período de recreio e as visitas, seja obrigatória a presença de um guarda junto ao CCTV.

O Expresso sabe que o recluso evadido já terá sido detetado em Espanha, aguardando as autoridades portuguesas o cumprimento do mandado de detenção europeu.

Este ano, foram detetadas 6 fugas, um número superior ao do ano passado (5 casos registados) e a 2015 (2 casos). Os dois únicos casos de reclusos que nunca foram apanhados são precisamente o do luso-israelita e do espanhol.

Os dados oficiais revelam ainda que houve sete reclusos que saíram em precária, em 2016 e 2017, e não voltaram ao sistema prisional. “Em 2016, 10.460 pessoas saíram dos estabelecimentos prisionais sem acompanhamento e só cinco delas se encontram ausentes. Este ano já houve 3711 saídas, estando apenas 2 delas por se apresentar”, revela a DGRSP.