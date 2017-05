Boom. Filho de Ronaldo sabe marcar

Cristiano Ronaldo Júnior também sabe marcar golos ao melhor estilo de CR7. A prova é um vídeo que o pai partilhou no Instagram, no final da tarde de sábado e que já teve 4,3 milhões de visualizações.

Não há um relvado, mas há crianças a jogar futebol sobre um campo de areia e há um livre que Cristiano Júnior transforma em golo.

A avó Dolores, junto à baliza adversária, não poupa aplausos ao neto que se estreou no futebol espanhol pela equipa escolinhas A del Pozuelo a 30 de setembro e, logo no seu primeiro jogo, sob o olhar atento do pai, ajudou a sua equipa a ganhar por 4-3, marcando um golo.

Desde então, o capitão da seleção nacional de futebol não esconde o orgulho e vai divulgando os dotes futebolísticos do filho e alguns dos seus golos nas redes sociais, como aconteceu em abril, quando juntou ao vídeo o comentário: "so proud of my boy. Hat trick" (tão orgulhoso do meu filho).

No vídeo deste fim-de-semana, o comentário é mais curto. Diz apenas "Boom".