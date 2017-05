Pedalar no presente para um melhor futuro

Novas regras no Código da Estrada, ciclovias nas principais artérias das grandes cidades, ecopistas e um sem número de alterações na vida urbana estão a mudar a forma como todos olham para as bicicletas. Se já foram vistas como o meio de transporte das classes sociais mais desfavorecidas, que não teriam possibilidade de adquirir um automóvel ou sequer um motociclo, hoje são olhadas de outra forma. As bicicletas fazem parte do dia a dia de cada vez mais pessoas e a moda parece estar para ficar.

Em Lisboa e no Porto, assim como noutras cidades de média e pequena dimensão, o ciclismo está a ganhar novos adeptos. Para as deslocações casa-trabalho, para as idas ao ginásio, para chegar de forma mais rápida ao minimercado ou como desporto, os motivos para se adquirir um veículo de duas rodas (a pedais) são muitos e cada um terá a sua forma de olhar para a tendência. Andar de bicicleta é moda, mas também faz parte de uma mudança grande na forma como cada um perceciona as deslocações e os meios de transporte à disposição. À semelhança da solução disponível em várias cidades europeias, a capital vai receber uma rede de bicicletas de uso partilhado, mas ainda não há data para o início da operação.

infografia sofia miguel rosa

No contexto europeu, a bicicleta tem vindo a ganhar importância como meio de transporte e os cidadãos estão cada vez mais abertos à sua utilização. Em cada 100 pessoas, são já oito as que pedalam diariamente — e que consideram a bicicleta o meio de transporte quotidiano mais importante —, mas ainda é preciso muito para se chegar ao níveis da Holanda (36%). Chipre, Malta e Portugal estão na cauda da Europa (com 1% ou menos a terem a bicicleta como transporte número um) e no topo está a cidade holandesa de Groningen, considerada um exemplo na matéria, com os seus 60%.

De acordo com o estudo “Cycleologistics” do Intelligent Energy Europe Programme (IEE), financiado pela União Europeia, o potencial de troca do carro por meios de transporte mais ecológicos é grande e o que está em causa é mesmo uma alteração de mentalidade. Cerca de 20% das viagens de automóvel têm uma distância inferior a dois quilómetros e 40% têm menos de cinco quilómetros. Para o IEE, 51% de todos os trajetos feitos em circuito urbano com veículos motorizados podiam ser trocados por bicicletas.

Numa altura em que a febre das bicicletas — apoiada pelo poder local, que tem apostado na construção de ciclovias e vias partilhadas — continua a aumentar, o número de céticos é cada vez menor, mas ainda existe quem olhe para a sua cidade e ache que esta não é ciclável. Para estes, e também para todos os que considerem importante ter uma ajuda na hora de pedalar, as bicicletas elétricas. De acordo com um estudo da CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industry), do sector, o mercado de e-bikes vai crescer a bom ritmo nos próximos anos, com as vendas a passarem de menos de 1,5 milhões de unidades em 2015 para os potenciais 5 milhões em 2020. Para dar uma imagem do que está em causa, a CONEBI ilustra que estes números “se assemelham aos das vendas de motocicletas no anos 70 e de scooters nos anos 80 e 90”.

MUDANÇAS NA ECONOMIA EUROPEIA

A troca do automóvel pela bicicleta não tem consequências apenas na economia doméstica e é também a uma escala maior que a mudança de atitude dos europeus pode fazer diferença. Segundo o relatório “EU Cycling Economy”, apresentado em dezembro pela European Cyclists’ Federation (ECF), a utilização de bicicleta nos 28 Estados-membros tem um peso de 513 mil milhões de euros na economia — o que equivale a um benefício económico de mais de 1000 euros per capita. Para a ECF, o documento expressa uma realidade que poucas vezes é percecionada — que “os benefícios do ciclismo não acontecem apenas em sectores específicos e isolados, como o dos transporte ou das políticas ambientais” e que têm influência em áreas tão distintas “como a política industrial, o emprego, a saída e as políticas sociais”.

Para Ádám Bodor, diretor estratégico da ECF, é preciso continuar a apostar no ciclismo, através da criação de uma estratégia europeia comum, que “integre as políticas de todos os sectores”. Para que esta nova política de dar primazia ao uso da bicicleta siga em frente, o executivo defende ainda que seria importante aumentar os benefícios da fiscalidade verde. “Especialmente nos Estados-membros em que a utilização é, até agora, menor”, frisa. Portugal é um deles.