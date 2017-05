Morte evitável foi arquivada

Porque foi arquivada a morte de Duarte?

Os procuradores da 6ª secção do DIAP de Lisboa que investigaram o caso desde dezembro de 2015, quando David Duarte, de 29 anos, morreu vítima de um aneurisma roto no Hospital de São José, consideram que em nenhuma das práticas médicas (seja na avaliação ou no percurso do internamento) se provou que tivesse sido violado o “estado da arte” em medicina. Em relação às responsabilidades políticas e civis ou administrativas “por parte de dirigentes e administrações regionais ou setoriais, de Ministérios”, o MP entendeu “que as mesmas resultam de ato ou omissão no desempenho de cargo ou função e não de ato ilícito, culposo e punível”.

A morte podia ter sido evitada com a assistência médica adequada?

A intervenção nas primeiras horas teria mantido David Duarte vivo e sendo um jovem, a probabilidade de sobreviver sem sequelas graves era elevada. A família defende que a transferência do Hospital de Santarém deveria ter sido feita para outra unidade da Grande Lisboa com neurocirurgia vascular, indisponível no São José aos fins de semana, mas os especialistas explicam que só ali, com os meios sofisticados, foi possível diagnosticar a rutura do aneurisma. Tendo um aneurisma roto, a mudança de hospital seria muito perigosa pelo risco de rutura durante a viagem.

Houve negligência por parte dos médicos que o assistiram?

Três relatórios de peritagens pedidas pelo Ministério Público e pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central à morte de David Duarte, garantem que não houve negligência na assistência prestada ao jovem de 29 anos naquele hospital. Os documentos atestam que foram cumpridas “as boas práticas clínicas”; que os administradores hospitalares tentaram resolver o problema mas que a tutela não tomou uma decisão: pagar mais aos enfermeiros da equipa, que há dois anos não aceitavam estar de prevenção à noite, aos fins de semana e feriados. O MP segue agora esta mesma tese.

Este arquivamento encerra o processo judicial?

Não. Cristina Malhão, advogada da família, deverá requerer a abertura da instrução do processo com objetivo de esclarecer duas questões que considera essenciais. Por um lado, porque foi decidido que o doente (com suspeitas de hemorragia intracraniana) fosse transferido de Santarém para São José, quando se sabia que àquela hora não havia neurocirurgia vascular. E por outro, se a tutela sabia que há mais de um ano não existia equipa médica especializada aos fins de semana em São José por que razão David Duarte não foi transferido para outro hospital de Lisboa.