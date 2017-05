Matosinhos. Dois suspeitos de assalto a gasolineira baleados em perseguição policial

Grupo terá feito "roubo violento" numa gasolineira em Famalicão e foi perseguido pela PJ durante a madrugada. Feridos foram transportados para o Hospital de S. João, diz o JN

Dois homems foram baleados esta madrugada, em Matosinhos, durante uma troca de tiros com a Polícia Judiciária na sequência de uma perseguição policial depois de um "roubo violento" a uma gasolineira em Famalicão. Os dois suspeitos feridos foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto, noticia o Jornal de Notícias.

Tudo terá começado em Famalicão, onde o grupo suspeito de vários assaltos à mão armada fez "um roubo violento" numa gasolineira na A7 e abriu o cofre que deixou, depois, no chão. do posto de abastecimento. Seguiu-se a perseguição da PJ durante vários quilómetros e, na troca de tiros, dois dos presumíveis assaltantes acabaram feridos, em Leça do Balio, Matosinhos, pelas 3h da manhã de hoje.

No relato do JN, o grupo, armado com caçadeiras de canos serrado amarrou o funcionário do posto de combustível durante o assalto, e, quando estava a ser perseguido disparou contra a PJ que ripostou.

Contactada pelo Expresso, a PJ não prestou qualquer informação sobre o incidente. Já fonte do Hospital de S. João confirmou a entrada de dois homens baleados durante a madrugada.

Esta perseguição ocorreu menos de 12 horas depois de um um outro assalto de quatro encapuzados armados em Penafiel, no centro da cidade, junto à Loja do Cidadão e ao Quartel da GNR, que terminou, também, com tiroteio entre os suspeitos em fuga e forças policiais, ao princípio da tarde, mas sem provocar feridos.

Neste caso, o alvo do assalto foi um comerciante de ouro de Penafiel que saía do banco com uma mala com dinheiro O grupo encapuzado conseguiu tirar a mala ao comerciante no momento em que este entrava no seu atomóvel. Quando se preparavam para fugir do local apareceu um agente da PSP fardado, mas já fora de serviço, que tinha ido tratar de assuntos pessoais na Loja do Cidadão. Terão, então, disparado sobre o polícia, que ripostou e os militares da GNR, alertados pelos tiros, rapidamente apareceram, também, no local. No entanto, os encapuzados conseguiram fugir num automóvel que foi, mais tarde, abandonado em Alfena.

Os suspeitos fugiram “para parte incerta e as autoridades policiais estão a tentar identificá-los, mas ainda não foi possível até ao momento”, disse fonte da GNR à Lusa. A investigação do caso está, agora, a ser coordenada pela Polícia Judiciária.