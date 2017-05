Liga dos Campeões

Não exagero se disser que o Mazda CX-3 foi um dos SUV do segmento B que mais me surpreendeu nos últimos tempos. Só por isso, a expectativa em torno do novo CX-5 era grande. A primavera em Barcelona dá garantia de muitos dias de sol e foi num dia sem uma única nuvem no céu que cheguei à cidade catalã para os primeiros quilómetros ao volante do SUV compacto da Mazda. Num primeiro olhar, o CX-5 não muda radicalmente de imagem mas fica mais parecido com o SUV citadino do fabricante de Hiroshima. A aposta é grande, até porque foi o CX-5 que estreou a nova fornada de motores Skyactive e a filosofia Kodo (A Alma do Movimento), em 2012. Cinco anos depois, as linhas do CX-5 estão mais vincadas. A nova grelha serve de assinatura e os traços fluidos são sublinhados num exercício de design que passa também pela estreia de uma nova cor, Soul Red Crystal, que reflecte a luz de forma dinâmica e destaca a carroçaria do automóvel (mais 20% de brilho e 50% de profundidade). Por dentro as alterações podem não ser muito evidentes mas estão lá. A maior aposta foi na ergonomia e no conforto, com todos os bancos a serem totalmente revistos. A Mazda estreia também a opção de portão traseiro elétrico, um elemento de conforto que já está presente em vários modelos da concorrência. Mas se há elemento cada vez mais presente no interior de um automóvel é o ecrã central onde se concentram as opções de conectividade. O lcd de 7” contraria a tendência de ecrãs maiores defendida por outros construtores, mas a visibilidade é boa e consegue evitar reflexos indesejados mesmo em dias de muita luz, como foi o caso. O sistema MZC Connect não tem novidades face ao que já se conhece de outros modelos da Mazda, mas continua a ser eficaz e funcional, com emparelhamento rápido em tanto em dispositivos iOS como Android.

Jinba Ittai

d.r.

Se há marca que se orgulha das raízes japonesas, essa marca é a Mazda. O conceito Jinba Ittai está hoje presente em toda a gama e significa condutor e automóvel como um só. É uma filosofia nascida na época em que os homens tinham no cavalo o principal meio de locomoção. Mas vamos ao que interessa. A dinâmica do CX-5 já merecia boa nota e assim continua. Os engenheiros da Mazda apostam muito num comportamento que garante prazer de condução. A suspensão é firme e não penaliza o conforto. A rigidez torsional do chassis aumentou em 15%. Isso sente-se em curva, com um bom comportamento e pouca tendência para subviragem. Isso deve-se também a muita eletrónica. O sistema G-Vectoring control analisa as deslocações laterais do automóvel e compensa de forma impercetível. No fundo, faz o condutor pensar que tem mãozinhas para a coisa, quando na verdade há uma máquina por trás a tratar do assunto. A direção é precisa a velocidades mais elevadas, mas o controlo eletrónico por vezes deixa a sensação de uma direção mais leve do que seria ideal a velocidades mais baixas, tipicamente em ambiente urbano. Numa era de motores cada vez mais pequenos e a gasolina, a Mazda mantém a aposta no bloco Skyactive 2.2D, nas variantes de 150 cv e 175 cv. Mesmo na versão menos potente, o binário é muito bom. Destaque ainda para o trabalho de insonorizarão, que foi revisto. Uma boa aposta é a opção pela caixa automática de dupla embraiagem, que é muito fluida.

Contagem decrescente

d.r.

O CX-5 chega a Portugal em Setembro e vai ser Classe 1 com Via Verde. A Mazda tem grande expectativas de vendas, e acredita que o novo SUV venha a representar cerca de 30% das vendas totais da marca. De resto, o bom desempenho do fabricante em Portugal é bem evidente, com um crescimento de 80% (foi o país que mais cresceu na Europa). A gama vai estar concentrada na motorização 2.2D Skyactive com 150 cv e tração dianteira, mas há a opção do mesmo bloco a debitar 175 cv e com tração integral. Em matéria de equipamento há três níveis: Essence, Evolve e Excellence. Devido às questões de homologação e fiscalidade ainda não há preços finais, mas a oferta deverá começar nos 33.000 euros do 2.2D 150 cv Skyactive Essence e ir até aos 50.000 do 2.2D 175 cv Skyactive Excellence. É uma questão de contas e de orçamento. Uma coisa é certa, em setembro o mercado dos SUV ganha um concorrente com argumentos renovados e complica a escolha de quem procura um automóvel compacto do segmento da moda.

Características e ficha técnica

Mazda CX-5 Skyactive 2.2D 150 cv

Motor

2191 cc

150 cv

138 nm entre as 1800 r.p.m. e as 2600 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Manual de 6 velocidades (caixa 6AT opcional)

Prestações

204 km/h

9,4s 0-100 km/h

Consumos

5,0 l/100 km

136g CO2/km

Preço N/D