Hoje e amanhã são dias de Banco Alimentar

Durante este fim de semana, 40 mil voluntários recolhem alimentos para o Banco Alimentar. A intervenção tem lugar em dois mil supermercados. O que for recolhido já tem destino: 425 mil pessoas que todos os dias contam com esta ajuda. Isto apesar das últimas notícias financeiras, do défice que caiu ou da economia que cresceu, do salário mínimo que aumentou, ou do desemprego que está agora nos 10,1 por cento.

O Bando Alimentar garante que o número de pedidos de ajuda não têm diminuído. A presidente da instituição Isabel Jonet garantiu ao jornal “Público” que “temos um milhão de pessoas que vive com menos de 250 euros por mês e dois milhões que ganham menos de 400 euros mês”. Situações que correspondem a uma “pobreza estrutural”. Depois deste fim de semana, será possível contribuir para o Banco Alimentar a 4 de junho, dia em que decorre a Campanha Ajuda Vale em supermercados e nos postos de gasolina da Galp e BP. A campanha online também só termina nesse dia.