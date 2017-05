Ricardo Salgado de passagem por Estremoz, a “recuperar o passado”

Não fora ter de perder “80%” do seu tempo “ainda a preparar a minha defesa” e o ex-presidente do BES poderia gozar a sua reforma com maior satisfação. Isso confidenciou Ricardo Salgado à Rádio Campanário, no passado fim de semana, quando esteve em Estremoz.

Entrevistado pela rádio local, Salgado mostrou-se distendido, quase fleumático, e muito agradado com a cidade alentejana. “Uma cidade lindissima”, afirmou.

Ouvido como arguido no caso Monte Branco e, depois deste, nos processos do BES e Operação Marquês, o antigo banqueiro explicou à repórter que nesta fase da vida está a fazer aquilo que não teve tempo para fazer “no tempo em que trabalhava”. Ou seja, a “recuperar o passado, conhecendo melhor o país por dentro”, nomeadamente o Alentejo, “uma terra fantástica”, sobre cujo crescimento não tinha um “conhecimento real” – quando no BES fazia as direções regionais, costumava ir apenas a Évora, diz na curta entrevista.

Questionado sobre quanto tempo pretendia ficar em Estremoz, Ricardo Salgado respondeu que partiria no domingo seguinte para Cascais, a sua terra, que também “cresceu muito”, mas que, ao contrário das cidades alentejanas, não conseguiu “conservar o seu passado de forma notável”.