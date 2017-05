PGR analisa denúncia contra Carlos Alexandre por escutas ilegais

O antigo coordenador da Polícia Judiciária (PJ) Carlos Dias Santos, um histórico do combate ao tráfico de droga caído em desgraça depois de ter sido acusado de corrupção e associação criminosa pelo Ministério Público (MP), denunciou o juiz Carlos Alexandre por alegadas escutas ilegais. O ex-investigador depôs, a seu pedido, como testemunha num inquérito-crime aberto no Tribunal da Relação de Lisboa, para apurar se as suspeitas sobre aquele magistrado têm algum fundamento.

Dias Santos, que passou entretanto à reforma e está atualmente em prisão domiciliária, foi ouvido apesar de a sua neutralidade em relação ao juiz poder ser posta em causa, uma vez que foi precisamente Carlos Alexandre quem decidiu mantê-lo com pulseira eletrónica.

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal começou por ser denunciado numa carta anónima enviada em outubro de 2016 à procuradora-geral da República (e que o ex-PJ diz ter também recebido no correio). Segundo a carta, cujo teor foi confirmado pelo depoimento prestado na semana passada na Relação de Lisboa por Dias Santos, Carlos Alexandre terá pedido em 2005 ao então coordenador da PJ que pusesse sob escuta um habitante de Mação, terra do juiz.

O homem de Mação exibiria sinais de riqueza exterior injustificáveis e seria suspeito de tráfico de droga internacional. Segundo a mesma denúncia, Alexandre exigiu anonimato ao coordenador da PJ quanto à origem da informação e garantiu que autorizaria ele próprio a escuta assim que o pedido chegasse à sua secretária, já que na altura era o único juiz ao serviço do tribunal central.

Pedido bate na trave

O pedido de Carlos Alexandre para pôr o conterrâneo sob escuta teve de passar primeiro pelo crivo do Departamento Central de Investigação Criminal (DCIAP), que coordena os processos sobre tráfico internacional, levando à abertura formal de um inquérito-crime, mas a procuradora responsável, Helena Fazenda (atual secretária-geral da Segurança Interna), recusou aprovar as interceções telefónicas, alegando falta de indícios. Na altura, e ainda de acordo com o depoimento prestado na semana passada na Relação de Lisboa, Dias Santos não chegou a dizer a Helena Fazenda que o pedido tinha origem em Carlos Alexandre. Se tivessem sido aprovadas as escutas seriam ilegais, já que um juiz não pode ser informador da polícia e, simultaneamente, autorizar pedidos baseados na sua denúncia. O caso foi arquivado e o visado nunca chegou a ser escutado.

O Expresso sabe que o despacho de arquivamento escrito por Helena Fazenda não menciona o nome de Carlos Alexandre, e o único indício que existe de que esteve alegadamente envolvido é o testemunho de Dias Santos. Nas declarações que prestou a um procurador do MP, o antigo coordenador da PJ disse que o visado da escuta seria um candidato autárquico que nada teria que ver com tráfico de droga. O processo recebeu o número 40/16.8TRLSB e continua a ser investigado na Relação de Lisboa.

Até agora, Carlos Alexandre não foi ouvido e muito menos constituído arguido. O Expresso tentou contactá-lo e confrontá-lo com o teor da carta e do depoimento de Dias Santos, mas não teve resposta. O alegado alvo das escutas era candidato a umas eleições numa junta de freguesia do concelho de Mação e acabou por ser eleito.

Carlos Alexandre e Dias Santos conhecem-se desde que o juiz chegou ao “ticão”, e o investigador coordenava o combate ao tráfico de droga. Em abril de 2016, Dias Santos foi detido pelos próprios colegas sob suspeita de ser pago por traficantes para fechar os olhos a operações e passar aos criminosos informação sobre investigações em curso. Foi acusado pelo MP de ter recebido mais de cem mil euros em subornos. Quando foi detido e ouvido por Carlos Alexandre, o coordenador reformado negou todas as acusações e a prática de qualquer crime, mas o juiz de instrução sufragou praticamente todas as posições do MP.

Dias Santos esteve um mês preso na cadeia de Évora e ficou depois em prisão domiciliária, com uma pulseira eletrónica. Contactado pelo Expresso, aceitou fazer uma declaração por escrito: “Não confirmo nem desminto os factos por os considerar sensíveis e a coberto do segredo de Justiça. Esclareci todo o conteúdo, matéria e demais pormenores da denúncia em sede própria, perante um magistrado no âmbito de um processo já aberto pela PGR. Disse a verdade e relatei os factos como aconteceram e como os vivi”.