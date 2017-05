Texto final da lei do emprego científico aprovado no Parlamento

O Parlamento aprovou o texto final votado recentemente na Comissão de Educação e Ciência que produz alterações ao decreto-lei sobre emprego científico e regime de contratação de doutorados. Mudanças entram em vigor no final de maio

O Parlamento aprovou esta quarta-feira ao fim da tarde, sem unanimidade, o texto final votado recentemente na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência que produz alterações ao decreto-lei sobre emprego científico e regime de contratação de doutorados. O texto final mereceu abstenção de PSD e CDS-PP e votos favoráveis das demais bancadas: PS, BE, PCP, "Os Verdes" e PAN.

Em causa está o decreto-lei 57/2016 (sobre o "Regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento"), que previa a contratação, a termo, por um máximo de seis anos, de investigadores-doutorados, mas não a sua integração na carreira de investigação científica, o que era contestado por sindicatos do setor, bolseiros de investigação e trabalhadores precários.

Salário inicial sobe de 1870 para 2128 euros

O nível inicial de vencimento dos novos contratos de trabalho para os investigadores subiu de 1.870,88 euros para 2.128,34 euros brutos mensais. Todos os contratos passam também a ser financiados na sua totalidade – que pode chegar a seis anos— pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Na versão anterior, a FCT pagava os primeiros três anos do vínculo e apenas aos investigadores que, antes do novo contrato, já eram bolseiros.

Foi também alargado o prazo dado às instituições científicas e de ensino superior para lançarem os concursos para a contratação destes investigadores. Originalmente, tinham um ano para o fazer, que terminava no próximo mês de Setembro. Agora, esse período temporal foi transformado em dois: o primeiro termina a 31 de Dezembro deste ano e o segundo a 31 de Agosto de 2018.

A apreciação parlamentar do diploma foi pedida pelo PCP e pelo BE, que há algumas semanas anunciaram ter chegado a entendimento com o Governo em matérias fundamentais nesta área. Ana Mesquita, deputada do PCP, informou que houve entendimento para melhorar os rendimentos dos contratados na investigação científica, que ficam no nível 33 da Tabela de Remuneração Única, em vez do atual nível 28.

Luís Monteiro, deputado do BE, disse também que na sequência de um acordo com o Governo os contratados na investigação científica vão integrar a carreira profissional, após seis anos de vínculo temporário.

Novo diploma em vigor no final de maio

O texto final da nova lei do emprego científico, que vem substituir o decreto-lei aprovado pelo Governo em agosto de 2016, foi discutido ao longo dos últimos cinco meses no Parlamento. A nova lei é publicada esta quinta-feira em Diário da República e entra em vigor cinco dias úteis após a publicação, pelo que o diploma passará a vigorar no final deste mês.

No final das votações, o deputado do PS, Porfírio Silva, fez a defesa do Governo, afirmando que as alterações aprovadas só foram possíveis porque o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tinha antes dado um “passo de gigante” ao criar esta modalidade de vinculação, através de contratos de trabalho, para os investigadores doutorados que até aqui recebiam bolsas.

Por seu turno, Paula Santos, do PCP, considerou que a apreciação parlamentar do diploma permitiu “melhorar substancialmente” o seu conteúdo. A votação final em plenário colocou um ponto final num processo iniciado em Setembro, quando o BE pediu a apreciação parlamentar do diploma que tinha acabado de ser aprovado pelo Governo. Foram 11 as alterações aprovadas, sendo que as principais têm a ver com dinheiro.